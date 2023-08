Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz stak veel op van Johan Cruijff Schaal

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 17:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:12

PSV neemt het dinsdagavond in de derde voorronde van de Champions League op tegen Sturm Graz. Na het winnen van de Johan Cruijff Schaal is het volgende doel het bereiken van de groepsfase van het grootste Europese clubtoernooi. Een scenario als vorig seizoen moet koste wat kost voorkomen worden en dus houdt Peter Bosz vertrouwen in het elftal dat vrijdag te sterk was voor Feyenoord. PSV - Sturm Graz vangt om 20.30 uur aan en is te zien bij Veronica.

Zoals verwacht kiest Bosz voor Walter Benítez tussen de palen. De Argentijn heeft de concurrentiestrijd definitief gewonnen van Joël Drommel en hield tegen Feyenoord meteen de nul. De defensie wordt gecompleteerd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt. De opvallendste naam is misschien wel Teze als rechtsback, daar Bosz in de voorbereiding veelvuldig koos voor Shurandy Sambo.

Op het middenveld krijgt Isaac Babadi opnieuw het vertrouwen. De middenvelder maakte een goede indruk in de voorbereiding en wordt daarom opnieuw beloond met een basisplaats. Hij was tegen Feyenoord een van de smaakmakers bij PSV. Naast hem op het middenveld zijn er weinig verrassingen. De door Nottingham Forest begeerde Ibrahim Sangaré en Joey Veerman vormen samen met Babadi het middenrif. Guus Til komt (nog) niet in de plannen voor van Bosz.

Voorin heeft Luuk de Jong voorlopig een streepje voor op Ricardo Pepi. De Amerikaan werd voor veel geld overgenomen van FC Augsburg, maar moet genoegen nemen met een plek op de bank. De Jong wordt geflankeerd door recordaankoop Noa Lang aan de linkerkant en Johan Bakayoko aan de rechterkant. Eerstgenoemde kreeg vrijdag De Kuip op geheel eigen wijze stil met de enige treffer tien minuten voor tijd.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Babadi; Bakayoko, De Jong, Lang.