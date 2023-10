Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman staat voor lastige dilemma’s

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 07:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:46

Het Nederlands elftal treedt vrijdagavond in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk aan als grote underdog. Door een waslijst aan blessures én de kwaliteit van de tegenstander jaagt Ronald Koeman op ‘bonuspunten’. De grote vraag is of de bondscoach van Oranje spelers gaat sparen voor de cruciale kraker tegen Griekenland of op volle sterkte begint. De wedstrijd tegen Frankrijk vangt om 20:45 uur aan in de Johan Cruijff ArenA en wordt uitgezonden op NPO 1.

Koeman wilde de naam van Bart Verbruggen op de voorbereidende persconferentie niet noemen, maar het is zo goed als zeker dat de 21-jarige sluitpost van Brighton & Hove Albion het doel tegen de Fransen gaat verdedigen. Daarmee wordt hij de jongste doelman in het Nederlands elftal sinds Jan van Beveren, die in 1967 pas 19 jaar was toen hij zijn interlanddebuut maakte.

De keuzeheer van Oranje kiest tegen de aanvallend sterke Fransen voor een 5-3-2-systeem en heeft er met Jeremie Frimpong een goede optie als rechter wingback bij. Op deze positie moet de verdediger van Bayer Leverkusen echter voorrang verlenen aan Denzel Dumfries, die sinds de start van 2022 bij dertien doelpunten van het Nederlands elftal betrokken was.

In het hart van de defensie zijn Lutsharel Geertruida, aanvoerder Virgil van Dijk en Nathan Aké de meest logische namen. Aan de linkerkant van de verdediging heeft Koeman met Daley Blind en Quilindschy Hartman verschillende smaken om uit te kiezen. Laatstgenoemde wacht nog altijd op zijn debuut in Oranje, al lijkt Blind momenteel een streepje voor te hebben. De verdediger van Girona kan mogelijk doordekken op de rechtsback van de tegenstander, zoals ook in de vorige interlands het geval was, terwijl Aké vrijdagavond de rappe Kingley Coman of Kylian Mbappé opvangt.

Koeman mist deze interlandperiode een elftal aan spelers. Van hen laat de afwezigheid van Frenkie de Jong zich nog het meest voelen. De kans is groot dat Koeman tegen Frankrijk voor het blok Marten de Roon en Tijjani Reijnders kiest. De Roon staat er sowieso goed op bij de bondscoach, terwijl Koeman in het verleden al vaker kritisch was op Joey Veerman, die in zijn ogen defensief nog bepaalde leerpunten heeft.

Xavi Simons, in de Bundesliga al goed voor drie goals en vier assists in zeven duels, is een zekerheidje onder Koeman. De aanvallende middenvelder moet tegen Frankrijk voor de nodige creativiteit zorgen. De bondscoach heeft op papier slechts vier aanvallers in zijn selectie, waardoor het logisch is als hij kiest voor Wout Weghorst en Donyell Malen, de twee die ervaring hebben en beter in vorm zijn dan de Ajacieden Brian Brobbey en Steven Bergwijn.

Defensieve problemen Frankrijk

Bondscoach Didier Deschamps kampt vooral met defensieve problemen, daar hij niet kan beschikken over de verdedigers Jules Koundé, Lucas Hernández, Dayot Upamecano, William Saliba en Alex Disasi. Jonathan Clauss van Olympique Marseille start hierdoor naar verwachting als rechtsback, terwijl Randal Kolo Muani in de punt van de aanval opnieuw de voorkeur boven Olivier Giroud lijkt te krijgen.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké, Blind; De Roon, Reijnders, Simons; Malen, Weghorst.

Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Maignan; Clauss, Konaté, Lucas Hernández, Theo Hernández; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Coman, Kolo Muani, Mbappé.