Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal tegen Roemenië: Koeman voert wijzigingen door

Bondscoach Ronald Koeman ziet geen reden om veel te wijzigen aan de opstelling van het Nederlands elftal voor de achtste finale op het EK tegen Roemenië. Zoals verwacht hield hij maandag op de persconferentie de kaarten tegen zijn borst als het gaat om specifieke namen. Wel lijken Joey Veerman en Lutsharel Geertruida hun basisplaatsen te verliezen. De wedstrijd begint dinsdag om 18:00 uur en is te zien op NPO 1.

Zeker is dat Bart Verbruggen het doel van Oranje verdedigt. Denzel Dumfries, die tegen Oostenrijk (2-3 nederlaag) nog geblesseerd moest toekijken, heeft geen hamstringklachten meer en staat dan ook zeer waarschijnlijk aan de aftrap in München. Dat zou ten koste gaan van Geertruida, die tegen Oostenrijk nog aan de aftrap verscheen.

Stefan de Vrij en aanvoerder Virgil van Dijk zijn eveneens zeker van hun plek in de achterhoede, die vermoedelijk gecompleteerd wordt door Nathan Aké. Dat is nog niet geheel zeker, daar de verdediger van Manchester City zondag nog kampte met 'fysieke klachten'. Mocht Aké niet kunnen starten, is Micky van de Ven zijn aangewezen vervanger.

Op het middenveld lijkt Koeman zijn lastigste keuze te moeten maken. Veerman speelde een beroerde pot tegen Oostenrijk en werd na iets meer dan een half uur spelen vervangen door Xavi Simons. Simons lijkt ditmaal te gaan starten ten koste van Veerman, waardoor Tijjani Reijnders, die een linie terugzakt, het blok vormt met Jerdy Schouten.

Om de hechte Roemeense verdediging kapot te kunnen spelen ligt het voor de hand dat Koeman kiest voor een rechtsbuiten met diepgang. Zowel Donyell Malen als Jeremie Frimpong heeft het al als basisspeler mogen laten zien dit EK, maar de keuze lijkt te vallen op Malen.

De basisplaats van Frimpong leek vooral te maken te hebben met de aanvallende kracht van Frankrijk. Malen startte tegen de vrij compacte Oostenrijkers, waardoor de Borussia Dortmund-aanvaller ook tegen Roemenië lijkt te starten. Cody Gakpo en spits Memphis Depay zijn zeker van hun plek en completeren de aanval.

Vanwege de onzekerheden op het middenveld werd Daley Blind genoemd als potentiële controleur, maar Koeman ziet dat niet zitten. "Ik zie dat anders en ik beslis", waren de duidelijke woorden van de keuzeheer, die rustig blijft ondanks de matige vertoning tegen Oostenrijk. "Natuurlijk was het niet goed, maar er is geen reden voor paniek. We zijn al een langere periode bij elkaar en het kan ook een keer tegenvallen."

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Memphis, Gakpo.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Welk land stoot door naar de kwartfinale op het EK? Roemenië Nederland Stem Welk land stoot door naar de kwartfinale op het EK? Roemenië 42% Nederland 58% Totaal aantal stemmen: 573 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties