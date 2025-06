Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal tegen Malta: Ronald Koeman kondigt meerdere wijzigingen aan

Het Nederlands elftal speelt dinsdag zijn tweede WK-kwalificatiewedstrijd. Drie dagen na de zege op Finland (0-2) zal bondscoach Ronald Koeman meerdere wijzigingen doorvoeren, kondigde hij maandag aan. Dat lijkt goed nieuws te betekenen voor onder meer Micky van de Ven. De wedstrijd in Euroborg begint om 20.45 uur en is live te zien op NPO 3.

Op de persconferentie wilde Koeman weinig verklappen over zijn opstelling. Wel deelde hij dat Nick Olij ondanks de matige tegenstander niet hoeft te rekenen op zijn debuut, waardoor Mark Flekken blijft staan.

Verder stelde Koeman dat Jan Paul van Hecke zich geen zorgen hoeft te maken. De centrumverdediger van Brighton & Hove Albion maakte een matige indruk tegen Finland en werd mede door zijn gele kaart in de rust gewisseld.

"Het is niet zo dat als hij niet zou spelen, dat dat te maken heeft zijn helft. Want hij was voor het eerst wat slordig in een aantal verdedigende momenten. Maar dat is geen reden om iemand niet te laten spelen. Hij zeker niet", zo benadrukte Koeman.

Even later, voor de camera van Ziggo Sport, bevestigde Koeman dat hij wijzigingen door zal voeren. "Ik vind dat we een goede, brede selectie hebben. We gaan wel op een aantal posities veranderen. Je wil, zeker aan het einde van het seizoen, een fris elftal hebben."

Doelman Flekken zal vier verdedigers voor zich zien staan. In die linie vindt er waarschijnlijk één van de in totaal drie wijzigingen plaats. Nathan Aké, die tegen Finland voor het eerst sinds 1 maart speelde, verhuist naar de bank ten faveure van Van de Ven. Denzel Dumfries, Virgil van Dijk en vermoedelijk ook Van Hecke blijven staan.

Op het middenveld lijkt Justin Kluivert zich op te mogen maken voor een basisplaats. De rechtspoot maakte een goede indruk in de afgelopen interlandperiode tegen Spanje. Bovendien vloog Tijjani Reijnders dit weekend op en neer om de medische keuring te doorstaan bij Manchester City, waardoor een basisplaats voor Kluivert voor de hand ligt.

Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch behouden hun plekje normalter wel. Koeman verklaarde na de wedstrijd tegen Finland dat naast Kluivert ook Xavi Simons dicht tegen een basisplaats aan zit. De sterspeler van RB Leipzig krijgt zodoende waarschijnlijk de voorkeur boven Jeremie Frimpong. Linksbuiten Cody Gakpo en spits Memphis Depay completeren de voorhoede.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Kluivert, Gravenberch; Simons, Memphis, Gakpo.