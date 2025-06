Het Nederlands elftal trapt zijn WK-kwalificatiecampagne zaterdag af met een uitwedstrijd tegen Finland. Bondscoach Ronald Koeman zal minimaal één (noodgedwongen) wijziging moeten doorvoeren ten opzichte van de vorige wedstrijd, tegen Spanje. Dit is de vermoedelijke opstelling van Oranje, dat zaterdag om 20.45 uur aftrapt in Helsinki. NPO 1 zendt het duel live uit.

Allereerst kan Koeman geen beroep doen op de geblesseerde Bart Verbruggen, normaliter de onbetwiste nummer één onder de lat bij Oranje. De doelman van Brighton & Hove Albion kampt met fysiek ongemak en gaat onder het mes om van zijn problemen af te komen. Onder meer Jurriën Timber, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee en Brian Brobbey zijn er evenmin bij.

Kersvers Bayer Leverkusen-doelman Mark Flekken is de aangewezen vervanger van Verburggen. In de defensie lijken drie van de vier plekken vrij eenvoudig te kunnen worden ingevuld. Het centrum bestaat uit Jan Paul van Hecke en aanvoerder Virgil van Dijk, terwijl rechtsback Denzel Dumfries ook zal starten.

Over de linksbackpositie bestaat een stuk meer twijfel. Timber is er niet bij en dus heeft Koeman drie opties: Nathan Aké, Jorrel Hato en Micky van de Ven. Een basisplaats voor Aké lijkt momenteel ver weg. De Hagenaar trainde de afgelopen dagen mee bij Oranje, maar speelde zijn laatste wedstrijd op 1 maart.

Van de Ven speelt doorgaans als centrumverdediger, maar is, zeker bij Oranje, geen onbekende op de linksbackpositie. De sterverdediger van Tottenham Hotspur speelde een cruciale rol in de gewonnen Europa League-finale, is weer helemaal hersteld van blessureleed en lijkt klaar om te starten in Helsinki. Koeman benadrukt met grote regelmaat het niveauverschil tussen de Eredivisie en de topcompetities, wat vanuit zijn perspectief waarschijnlijk ook een rol zal spelen.

Op het middenveld kan de bondscoach beschikken over zijn 'droomtrio'. Frenkie de Jong is in ieder geval een zekerheid en zal het blok vormen met Ryan Gravenberch, die een geweldig seizoen achter de rug heeft bij Liverpool. Op 10 is er plek voor Tijjani Reijnders, die eveneens een topseizoen achter de rug heeft bij AC Milan en op het punt staat zijn transfer naar Manchester City af te ronden.

Jeremie Frimpong was in maart tegen Spanje een van de absolute uitblinkers. De vleugelspeler vormde toen een tandem met de defensief ingestelde Lutsharel Geertruida, maar de terugkeer van de zeer aanvallend denkende Dumfries, die in maart ontbrak wegens blessureleed, lijkt Frimpong zijn basisplaats te kosten. De rechtsbuitenpositie wordt ingenomen door de ‘hangende’ en meer met Dumfries compatibele Xavi Simons, die de afgelopen weken in bloedvorm verkeert.

Koeman liet onlangs weten dat hij een tandem Dumfries - Frimpong wel degelijk voor zich ziet. Echter lijkt de eerste kwalificatiewedstrijd, uit tegen mogelijke concurrent Finland, niet het moment om daarmee te ‘experimenteren’. Malta-thuis in Euroborg aanstaande dinsdag is daar in principe een geschikter moment voor. Cody Gakpo start op links, terwijl Memphis Depay vermoedelijk de voorkeur krijgt boven Wout Weghorst.

Waar Oranje zaterdag begint aan de kwalificatie, heeft Finland al vier punten behaald uit twee duels. Go Ahead Eagles-ster Oliver Antman bezorgde de ploeg van bondscoach Jacob Friis een karige zege op Malta (0-1), waarna er enkele dagen later een 0-2 voorsprong uit handen werd gegeven tegen Litouwen (2-2). Lees hier meer over Finland.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Simons, Memphis, Gakpo.