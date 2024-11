Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Ronald Koeman hakt knoop door over Frenkie de Jong en spitspositie

Het Nederlands elftal speelt deze maand zijn laatste twee Nations League-wedstrijden van deze cyclus. Te beginnen zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Hongarije, dat Oranje vorige maand in Budapest op 1-1 hield. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 20:45 uur en is live te zien op NPO 1.

Bart Verbruggen is de vaste doelman van Oranje en aast op eerherstel, nadat hij en zijn teamgenoten geen beste beurt maakten met het gelijkspel in Hongarije en de nederlaag in Duitsland (1-0). “We waren slordig, ik ook. Dat neem je jezelf natuurlijk kwalijk”, liet Verbruggen donderdag weten op de afsluitende persconferentie.

Op rechtsback is Denzel Dumfries de aangewezen man. Ook Inter-teamgenoot Stefan de Vrij lijkt te mogen starten tegen de Hongaren. De Vrij vormt een koppel met aanvoerder Virgil van Dijk, terwijl Jurriën Timber de linksback is bij afwezigheid van Nathan Aké. Ook Micky van de Ven, Lutsharel Geertruida en Ian Maatsen zijn niet van de partij.

Vooraf is de grote vraag of Frenkie de Jong gaat starten, al lijkt het er wel op. “De Jong is een complete middenvelder”, was bondscoach Ronald Koeman lovend over de middenvelder van FC Barcelona. “Hij heeft een hele tijd niet gespeeld en moet weer terugkomen op zijn oude niveau. Daarvoor moet je wel wedstrijden spelen, bij Oranje en ook bij zijn club."

De Jong is sinds hij zijn enkelproblemen achter zich heeft gelaten tweemaal aan de aftrap verschenen bij Barcelona. Thuis in zijn vertrouwde Johan Cruijff ArenA lijkt een goed moment voor Koeman om hem weer aan het werk te zien. Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders, die dit seizoen furore maken bij respectievelijk Liverpool en AC Milan, completeren de middelste linie.

Xavi Simons is nog herstellende van de blessure die hij enkele weken geleden opliep bij RB Leipzig, en is er dan ook niet bij. Donyell Malen is zijn aangewezen vervanger op rechtsbuiten. Cody Gakpo is de nummer één keuze op linksbuiten en start eveneens in Amsterdam.

Aangezien Oranje met Hongarije een tegenstander treft die vermoedelijk in zal zakken, zou Brian Brobbey met zijn fysieke kwaliteiten meer teweegbrengen dan de meer uitzakkende Joshua Zirkzee. Voetbalzone verwacht de Ajacied dan ook in de basis.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, J. Timber; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Malen, Brobbey, Gakpo.