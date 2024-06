Vermoedelijke XI Oranje: Koeman verklapt basisspelers aan de hand van hesjes

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Ronald Koeman geeft basisformatie grotendeels prijs

Ronald Koeman heeft min of meer prijsgegeven welke spelers maandag aan de aftrap staan in het oefenduel met IJsland. De bondscoach gaf op de afsluitende persconferentie aan dat de spelers die op de training een hesje droegen waarschijnlijk aan de aftrap staan. "Als je een beetje voetbalverstand hebt, kun je ongeveer zien wie er gaan spelen."

Onder meer Cody Gakpo, Memphis Depay, Frenkie de Jong, Stefan de Vrij, Tijjani Reijnders, Denzel Dumfries, Joey Veerman, Teun Koopmeiners en Nathan Aké droegen een hesje op de training. De Jong doet sowieso niet mee tegen IJsland, maar nam wel deel aan de groepstraining als neutrale speler.

Jerdy Schouten droeg eveneens een hesje, al is het iets minder aannemelijk dat hij aan de aftrap verschijnt gezien zijn basisplaats tegen Canada. De PSV'er deed bovendien de hele wedstrijd mee.

Bart Verbruggen staat hoe dan ook onder de lat bij Oranje. De doelman van Brighton & Hove Albion hield zijn doel schoon in de oefenwedstrijd tegen Canada (4-0). Het is nog de vraag of Koeman opteert voor een defensie met vier of vijf verdedigers.

Wel lijkt het zeker dat Dumfries aan de aftrap zal staan. De rechtsback van Inter zal in de verdediging gesteund worden door Van Dijk, Aké en De Vrij. Als Koeman kiest voor een viermansverdediging, ligt het voor de hand dat Aké doorschuift naar de linksbackpositie.

Het middenveld stond vooraf al min of meer vast. Reijnders en Koopmeiners ontbraken wegens clubverplichtingen nog tegen Canada, maar zullen tegen IJsland vanaf de aftrap aan hun minuten komen. Joey Veerman, die tegen Canada vlak voor tijd inviel, completeert het middenveld.

In de aanval lijkt het erop dat Frimpong zijn plek verliest. De wingback maakte tegen Canada een uitstekende indruk op Koeman, die met Xavi Simons en Donyell Malen twee alternatieven heeft voor de rechtsbuitenpositie.

Aangezien Malen nog een half uur in actie kwam tegen Canada en Simons op de bank bleef zitten, wordt de creatieveling van RB Leipzig in de basis verwacht. Memphis staat in de spits, terwijl Gakpo vanaf de linkerkant zijn kunsten zal vertonen.

Zodoende lijken Verbruggen en Memphis de enige spelers te zijn die ten opzichte van het duel met Canada opnieuw aan de aftrap verschijnen. Het duel met IJsland begint maandagavond om 20:45 uur en is live te zien op NPO 3.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Veerman, Koopmeiners, Reijnders; Simons, Memphis, Gakpo.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties