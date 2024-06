Vermoedelijke XI Nederland - Polen: Koeman kiest tussen Frimpong en Dumfries

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Koeman kiest tussen koppeltjes Geertruida - Frimpong en Dumfries - Simons

Het Nederlands elftal begint zondagmiddag aan het EK met een wedstrijd tegen Polen. Bondscoach Ronald Koeman is er helemaal uit wat betreft zijn opstelling, maar tot ongeveer anderhalf uur voor de aftrap blijft de grote vraag voor het publiek: wie gaan er spelen? De wedstrijd in het Volksparkstadion in Hamburg begint om 15:00 uur en is te zien op NPO 1.

Bart Verbruggen krijgt, zoals vooraf aangekondigd, de voorkeur boven Mark Flekken en Justin Bijlow en staat onder de lat in Hamburg, waar Oranje op het EK van 1988 een historische zege boekte in de halve finale tegen West-Duitsland (1-2). In aanloop naar het treffen met Polen is de grote vraag of Koeman kiest voor Denzel Dumfries of Lutsharel Geertruida als rechtsback.

Dat de keuze voor de rechtsbackpositie zo'n ingewikkelde is, heeft alles te maken met de vrij extreme luxeproblemen in de achterhoede en voorhoede. Zowel Xavi Simons als Jeremie Frimpong heeft een uitstekend Bundesliga-seizoen achter de rug. Frimpong in het bijzonder heeft laten zien een ware plaag te zijn als opkomende vleugelspeler aan de rechterkant.

Koeman koos in het eerste oefenduel in de voorbereiding op het EK, tegen Canada (4-0), voor een team dat grotendeels niet in de basis zal staan tegen Polen. Frimpong liet zien meer dan prima uit de voeten te kunnen als rechtsbuiten en vormde een uitstekend koppel met de verdedigend ingestelde rechtsback Geertruida.

Tegen IJsland (4-0) koos Koeman voor een elftal dat minimaal voor een groot gedeelte ook tegen Polen aan de aftrap zal verschijnen. In dat duel liet Dumfries ook zijn aanvallende kracht zien door de assist te leveren op het allereerste doelpunt van Simons in het Nederlands elftal ooit. Frimpong kreeg een kwartier speeltijd tegen de IJslanders en slechts vijf minuten na zijn invalbeurt leverde hij een ragfijne assist op een uiteindelijk afgekeurde treffer van Memphis Depay.

Toch lijkt het erop dat Dumfries – gezien zijn basisplaats tegen IJsland en uitstekende staat van dienst in Oranje – zijn vaste plek in het elftal niet gaat verliezen. Dat zou inhouden dat Frimpong, die op het oog niet compatibel is met de eveneens zeer aanvallend ingestelde Dumfries, op de bank belandt en dat Simons op de rechtsbuitenpositie start.

Simons lijkt de voorkeur te krijgen boven Donyell Malen, ondanks dat de aanvaller van Borussia Dortmund ook een goed seizoen achter de rug heeft en een prima indruk maakte als invaller tegen Canada en IJsland. In slechts een kwartier tijd wist Malen tegen IJsland te scoren en een assist af te leveren, maar dat lijkt dus niet genoeg voor een basisplaats tegen Polen.

Koeman lijkt volledig vast te houden aan het elftal dat ook tegen IJsland mocht starten. Dat zou betekenen dat Dumfries de verdediging vormt met centrumverdedigers Stefan de Vrij en Virgil van Dijk, en dat Nathan Aké op linksback de voorkeur krijgt boven Daley Blind en Micky van de Ven.

Teun Koopmeiners zou tegen IJsland starten, maar de sterspeler van Atalanta haakte in de warming-up af met een liesblessure en zag zijn plek uitstekend ingevuld worden voor Jerdy Schouten. De controleur vormt een controlerend koppel op het middenveld met Joey Veerman. De PSV'ers staan achter nummer 10 Tijjani Reijnders. Voorin wordt spits Memphis geflankeerd door Simons (rechts) en Cody Gakpo (links).

Polen

Waar Oranje vooral te maken heeft met luxeproblemen, is dat voor Polen anders. Nadat Arkadiusz Milik al geblesseerd wegviel in de voorbereiding, liepen ook Karol Swiderski en Robert Lewandowski blessures op. Gelukkig voor Polen hebben Swiderski en Lewandowski, in tegenstelling tot Milik, de nationale ploeg niet vroegtijdig hoeven te verlaten.

Het treffen met Oranje komt nog te vroeg voor Lewandowski, al heeft bondscoach Michal Probierz zondag wel de beschikking over Swiderski. De aanvaller van Hellas Verona heeft vrijdag meegetraind met de groep en wordt in de basis verwacht tegen Oranje.

Dat geldt overigens ook voor zijn Hellas-teamgenoot Pawel Dawidowicz, die vrijdag nog wel apart van de groep trainde. Bartosz Salamon is het meest waarschijnlijke alternatief voor Dawidowicz, mocht laatstgenoemde toch niet fit genoeg zijn om te starten.

Vanuit de Poolse media zijn de laatste berichten dat Probierz een vrij verrassende wijziging zal doorvoeren op het middenveld. Het lijkt er namelijk op dat Brighton-middenvelder Jakub Moder in de basisformatie zal verschijnen, ondanks dat hij het in de voorbereide oefenduels moest stellen met invalbeurten. Zijn basisplaats zou ten koste gaan van Ludogorets-ster Jakub Piotrowski.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Veerman; Simons, Memphis, Gakpo.

Vermoedelijke opstelling Polen: Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Slisz, Zielinski, Zalewski; Szymanski, Swiderski.

