Robin van Persie zit zaterdag voor het eerst op de bank bij Feyenoord, dat bezoek krijgt van NEC. De nieuwe hoofdtrainer van de Rotterdammers kan niet beschikken over Antoni Milambo en Jakub Moder, zo is vrijdag duidelijk geworden. De ontmoeting in De Kuip begint zaterdag om 21:00 en is live te zien op ESPN 2.

Milambo en Moder zijn niet op tijd fit voor de thuiswedstrijd tegen NEC. Het duo meldt zich in een overvolle ziekenboeg bij Feyenoord, waar Calvin Stengs, Justin Bijlow, Facundo González, Gernot Trauner, Jordan Lotomba, Bart Nieuwkoop, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, In-Beom Hwang, Chris-Kévin Nadje en Ayase Ueda eveneens ontbreken. De Japanse spits traint overigens wel weer mee met de hoofdmacht.

Van Persie moet dus een puzzel leggen tegen NEC, al heeft hij weinig kopzorgen over zijn verdediging. Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman vormen van rechts naar links de verdediging van de Champions League-deelnemer uit Rotterdam-Zuid.

Het middenveld vormt momenteel het grootste probleem voor Van Persie. Oussama Targhalline en jeugdspeler Shiloh ’t Zand mogen zich hierdoor zaterdag bewijzen tegen NEC. Igor Paixão zakt, net als onlangs tegen AC Milan, een linie terug om de rol van nummer 10 op zich te nemen bij Feyenoord.

Julián Carranza, die het zo belangrijke doelpunt maakte in het San Siro, is de aanvalsleider van dienst bij Feyenoord tegen NEC. De Argentijnse spits wordt voorin geassisteerd door Anis Hadj Moussa (rechts) en Luka Ivanusec (links).

Trainer Rogier Meijer heeft geen verse blessuregevallen bij NEC. Alleen Kodai Sano ontbreekt vanwege een gebroken middenvoetsbeentje. Voormalig Feyenoorder Calvin Verdonk staat met vier gele kaarten 'op scherp' en is bij een volgende gele prent automatisch één duel geschorst.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Targhalline, Paixão, ’t Zand; Hadj Moussa, Carranza, Ivanusec.