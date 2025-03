Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie heeft basisplaats voor herstelde speler

Feyenoord kan zondag tegen Go Ahead Eagles wederom uitstekende zaken doen in de strijd om de felbegeerde derde plaats. De ploeg van Robin van Persie wacht een drukke week, waarin de trainer kan beschikken over twee herstelde middenvelders. Eén van hen kijkt ook direct te starten tegen Go Ahead. De wedstrijd begint om 16.45 uur en is live te zien op ESPN 3.

Vlak voor de interlandperiode deelde Feyenoord een dreun uit aan concurrent FC Twente, door de Tukkers met liefst 2-6 te verslaan. De Rotterdammers wachten nu een lange week. Na de wedstrijd tegen Go Ahead komt FC Groningen woensdag op bezoek in De Kuip, en reist de ploeg van Van Persie zaterdag af naar Alkmaar voor de clash met AZ.

Flinke meevaller voor Feyenoord is de terugkeer in de selectie van de herstelden Ramiz Zerrouki als Antoni Milambo. Bovendien keert Dávid Hancko terug, nadat hij Twente-uit moest missen door een schorsing.

Tegenover de terugkeer van bovengenoemd drietal staat de afwezigheid van de geblesseerden Ayase Ueda en Hugo Bueno. Zij zullen er niet bij zijn tegen Go Ahead, net als de al langer afwezigen Justin Bijlow, Jordan Lotomba, Bart Nieuwkoop en Calvin Stengs.

Zeker lijkt dat Timon Wellenreuther onder de lat verschijnt, en dat de backposities worden ingenomen door Givairo Read (rechts) en Gijs Smal (links). Hancko keert terug in het hart van de defensie, waar hij een duo vormt met Thomas Beelen.

Hwang In-beom keerde vlak voor de interlandbreak terug van een blessure en vormt hoogstwaarschijnlijk het blok met Jakub Moder, die sinds zijn winterse komst van Brighton & Hove Albion een betrouwbare indruk heeft achtergelaten. Milambo moet op 10 voor de nodige creativiteit zorgen.

Door de afwezigheid van Ueda, die vorige week geblesseerd raakte bij het nationale team van Japan, is Julián Carranza de aangewezen spits tegen Go Ahead. Flankspelers Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links) worden eveneens aan de aftrap verwacht.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Moder; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.