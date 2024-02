Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot ziet meerdere sleutelspelers wegvallen

Arne Slot moet het donderdag in het Europa League-duel met AS Roma doen zonder de nodige belangrijke spelers. Zo rekent de oefenmeester van Feyenoord onder meer niet op Quinten Timber en Lutsharel Geertruida, die waarschijnlijk vervangen worden door respectievelijk Ramiz Zerrouki en Bart Nieuwkoop. Daarnaast is het meespelen van Santiago Gimenez twijfelachtig en lijkt Alireza Jahanbakhsh te starten.

Achterin heeft Feyenoord de afgelopen weken de nodige klappen moeten incasseren met het geblesseerd wegvallen van Justin Bijlow en Gernot Trauner. De doelman en centrale verdediger werden vervangen door Timon Wellenreuther en Thomas Beelen, die allebei een goede indruk maakten en ook tegen Roma zullen starten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ten opzichte van het duel afgelopen weekend met Sparta Rotterdam (2-0 winst) ziet Slot met Geertruida een belangrijke kracht wegvallen. De centrale verdediger annex rechtsback is ziek en wordt aan de rechterkant van de verdediging vervangen door Nieuwkoop.

Timber is daarnaast nog niet hersteld van de hersenschudding die hij opliep tegen AZ, waardoor hij ook tegen Roma vermoedelijk wordt vervangen door Zerrouki. Antoni Milambo is ook een optie voor Slot, al lijkt de Algerijn een streepje voor te hebben.

Ook het meedoen van Gimenez is hoogst onzeker. “Santi ondergaat vandaag een aantal laatste tests”, vertelde Slot woensdag op de persconferentie. “Die moeten uitwijzen hoe hij ervoor staat en van daaruit maken wij de keuze of hij klaar is om te spelen.” Ayase Ueda verving de Mexicaan al tegen Sparta en staat naar verwachting ook tegen Roma aan de aftrap.

Ook Alireza Jahanbakhsh gaat vermoedelijk starten. De Iraniër speelde een uitstekende Azië Cup en kwam tegen AZ tot een invalbeurt van 20 minuten. 1908.nl schreef woensdag dat Jahanbakhsh bij de afsluitende partijvorm bij het basisteam behoorde. Mogelijk heeft dat te maken met het helpen tegenhouden van de aanvallend ingestelde Roma-back Angeliño.

De al langer geblesseerden Thomas van den Belt en Gjivai Zechiël zijn er ook nog niet bij. Feyenoord heeft te maken met een flink aantal afwezigen en dat is reden tot zorg voor Slot, die desondanks niet panikeert.

“De jongens die er dan wel zijn, krijgen twee dingen voor elkaar. Eén, dat ze ongelooflijk hard werken, nadat ze elke keer na drie dagen weer moeten spelen. Twee, dat ze van achteruit het elke tegenstander heel erg moeilijk maken.” De wedstrijd in De Kuip begint om 18:45 uur. De return in Stadio Olimpico volgt over een week. De winnaar van het tweeluik stroomt door de naar de achtste finales.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Zerrouki, Stengs, Wieffer; Jahanbakhsh, Ueda, Paixão.

Vermoedelijke opstelling AS Roma: Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Bekijk Feyenoord-AS Roma op ESPN via Ziggo!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties