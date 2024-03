Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot lijkt te kiezen voor andere aanvaller

Feyenoord-trainer Arne Slot voert zondagavond vermoedelijk één wijziging door voor het duel met Heracles Almelo. De verwachting is dat Igor Paixão terugkeert in de basiself. Dat zou inhouden dat Antoni Milambo, die tegen PSV nog in de basis stond, naar de bank verhuist. Thuis tegen Heracles ligt het voor de hand dat Slot zal opteren voor een meer pure aanvaller.

Achterin heeft Slot geen reden tot wijzigen. Timon Wellenreuther is onder de lat de vervanger van de nog altijd geblesseerde Justin Bijlow. De verdediging wordt gevormd door Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Aanvoerder Gernot Trauner is nog altijd niet van de partij en lijkt een zware concurrentiestrijd aan te moeten gaan met revelatie Beelen.

Slot koos er vorige week tegen PSV voor om Milambo als verkapte linksbuiten op te stellen tegen het gelijkwaardige PSV. De verwachting is dat Slot dit keer, tegen degradatiekandidaat Heracles, kiest voor een pure aanvaller in de persoon van Paixão. Vermoedelijk houdt Slot ook vast aan het verstevigde middenveld, met Ramiz Zerrouki, Quinten Timber en Mats Wieffer.

Met het wegvallen van Milambo wordt de linksbuitenpositie dus waarschijnlijk ingevuld door Paixão, die net wat meer krediet lijkt te hebben dan Luka Ivanusec. Santiago Gimenez is de onbetwiste nummer 9, terwijl Yankuba Minteh, die de laatste weken uitstekend presteert, eveneens op een basisplaats lijkt te kunnen rekenen en dan op rechts zal starten.

Heracles Almelo

Heracles-trainer Erwin van de Looi lijkt gewoon te kunnen beschikken over Jordy Bruijn, die in aanloop naar het treffen in De Kuip niet geheel fit was. "Alleen rondom Jordy Bruijn waren er wat twijfels, maar dat lijkt goed te komen", stelt Van de Looi over zijn middenvelder in gesprek met

De langdurig geblesseerden Sava Cestic en Nikolai Laursen zijn er niet bij, evenals Diego van Oorschot. Heracles staat slechts twee punten boven de zestiende plaats en kan een goed resultaat dan ook zeker gebruiken.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki, Minteh, Gimenez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Heracles Almelo: Brouwer; Roosken, Leerdam, Hoogma, Oppegård; Bruijn, De Keersmaecker, Hrustic; Limbombe, Hornkamp, Hansson.

