Vermoedelijke opstelling Feyenoord: drie grote meevallers voor Arne Slot

Feyenoord-trainer Arne Slot kan zondagmiddag weer beschikken over Lutsharel Geertruida en Quinten Timber. Het Algemeen Dagblad verwacht dat beide spelers direct weer in de basis staan. Dat geldt ook voor Santiago Gimenez, die in de midweekse Europa League-wedstrijd tegen AS Roma (1-1) slechts een half uur mee kon doen.

Timber liep in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen AZ een hersenschudding op en moest daardoor het Eredivisie-duel van afgelopen weekend met Sparta Rotterdam al missen. Al vrij snel werd duidelijk dat Timber ook niet fit genoeg zou zijn om aan te treden tegen Roma in de Europa League.

Net als voor Timber kwam ook het duel voor Geertruida nog te vroeg. De verdediger kampte met buikgriep en moest de krachtmeting in de Europa League missen. “Voor Lutsharel Geertruida en Quinten Timber kwam AS Roma te vroeg, mogelijk is zondag voor hen wel haalbaar”, vertelde Slot vrijdag.

Alireza Jahanbakhsh zou tegen Roma in de basis staan, maar moest vlak voor de wedstrijd afhaken. De Iraniër moet ook de wedstrijd tegen RKC missen, zo lijkt het. “Alireza Jahanbakhsh gaat de wedstrijd zeer waarschijnlijk niet halen”, was Slot duidelijk.

“Maar Santiago Gimenez kon gisteren invallen dus gaan we er vanuit dat we over hem kunnen beschikken”, aldus een opgetogen Slot. Gimenez viel tegen Roma na ruim een uur spelen in voor Ayase Ueda, die naar alle waarschijnlijkheid naar de bank verhuist.

Justin Bijlow, Gernot Trauner, Thomas van den Belt en Gjivai Zechiël zijn er hoe dan ook nog niet bij tegen de Noord-Brabanders. RKC reist als underdog af naar De Kuip, al wist de ploeg van trainer Henk Fraser er in de heenwedstrijd nog wel een gevecht van te maken. Toch wist Feyenoord nipt te winnen van tien RKC'ers (1-2).

Bij RKC Waalwijk moet trainer Henk Fraser het stellen zonder de afwezige Mats Seuntjens. Bovendien is het nog onzeker of Michiel Kramer in actie komen voor de Noord-Brabanders, die afgelopen week een mogelijk cruciale zege boekten tegen NEC (2-0). De voorsprong op hekkensluiters FC Volendam en Vitesse bedraagt zes punten.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Gimenez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Lelieveld, Adewoye, Van den Buijs, Meijers; Roemeratoe, Niemeijer, Oukili; Cleonise, Min, Lokesa.

