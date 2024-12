Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Brian Priske staat voor belangrijke keuze onder de lat voor topper tegen PSV

Feyenoord gaat zondag op bezoek bij PSV proberen om de titelkansen in leven te houden. De Rotterdammers kunnen bij een overwinning het gat met de koploper verkleinen naar vier punten. Het duel in Eindhoven begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Feyenoord-aanvoerder Quinten Timber liet in aanloop naar de topper weten tegenover Voetbal International dat hij het niet realistisch vindt om Feyenoord als titelkandidaat te bestempelen.

“Er is natuurlijk heel veel gebeurd in de zomer bij Feyenoord, met de trainerswissel en veel spelers die zijn vertrokken en gekomen”, aldus Timber tegenover VI. “Het is niet realistisch om te zeggen dat wij meedoen om de landstitel.”

De grote vraag zal zijn wie er zondag onder de lat zal staan tegen PSV. Trainer Brian Priske weigerde er op de persconferentie wat over los te laten. “Het is zeker zo dat een van die twee zal keepen", reageerde de Deen toen hem gevraagd werd of Wellenreuther of Bijlow het doel verdedigt dit weekend.

"Of het nog een thema is? Jullie houden dat thema open en willen erover discussiëren", antwoordde hij ietwat geïrriteerd. "Ik heb geen twijfels, maar ik ben hier niet om jullie te vertellen wie er start. Het is niet mijn taak om alles prijs te geven. Ik moet mijn spelers beschermen."

De Feyenoord-trainer wilde zelf niet verklappen wie er gaat starten, maar de verwachting is dat Justin Bijlow, na zijn geweldige optreden in de beker tegen MVV Maastricht, weer terug zal keren onder de lat.

Huurling Hugo Bueno is weer fit en lijkt dan ook terug te keren in de basis. Hij zal de achterhoede gaan vormen met Dávid Hancko, Gernot Trauner en Givairo Read. Op het middenveld kiest Priske voor het vertrouwde trio Timber, Hwang In-beom en Antoni Milambo.

Igor Paixão viel tegen Heracles Almelo geblesseerd uit en ontbrak tegen MVV. De Braziliaan lijkt voldoende hersteld om tegen PSV zijn rentree te maken. De voorhoede wordt gecomplementeerd door Santiago Gimenez en uitblinker Anis Hadj Moussa.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Timber, Hwang, Milambo; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão.