Vermoedelijke opstelling FC Twente: Wie vervangt Brenet en gaat Ünüvar starten?

Donderdag, 24 augustus 2023 om 09:37 • Bart DHanis • Laatste update: 10:37

FC Twente neemt het donderdagavond in de laatste voorronde van de Conference League-kwalificatie in Istanbul op tegen Turkse topclub Fenerbahçe. Twente-trainer Joseph Oosting beschikt echter niet over een fitte selectie en zal flink moeten schuiven in zijn elftal. Zo wordt er geen risico genomen met Joshua Brenet. Hij is geblesseerd en er speelt bovendien iets in de privésfeer, vandaar dat hij in Nederland is achtergebleven.

Youri Regeer viel tegelijk met Brenet uit in de Overijsselse derby tegen PEC Zwolle van afgelopen weekend (3-1 winst). Toch heeft Regeer, dan wel apart, de hele week getraind. Op het persmoment zei Oosting dat er pas op de wedstrijddag besloten wordt of Regeer in de basis kan gaan starten. Brenet doet dus sowieso niet mee. Dankzij zijn afwezigheid mag Mats Rots, die ook tegen Zwolle in de basis begon, vermoedelijk vanaf het begin starten in het Sükrü Saracoglustadion.

De rechtsachterpositie gaat naar alle waarschijnlijkheid worden ingevuld door Alfons Sampsted. De IJslander was eerder in het Europese avontuur al trefzeker voor de club. Hij scoorde de 1-0 in het duel met FC Riga (2-0 winst). Nu gaat de 25-jarige back een zware kluif tegemoet: hij moet Dusan Tadic onschadelijk zien te maken. Op het middenveld lijken Sem Steijn en Michal Sadílek zeker te zijn van een plek in de basis. Het is nog de vraag of Regeer of Mathias Kjølø de linie compleet gaat maken.

Voorin is de kans aanwezig dat Naci Ünüvar zijn basisdebuut gaat maken. De Ajax-huurling is naar eigen zeggen fit genoeg om te starten én hij was aanwezig bij de persconferentie, wat een teken kan zijn dat hij aan de aftrap gaat verschijnen. Toch keert ook Michel Vlap terug van een blessure, dus het kan ook zijn dat hij de voorkeur krijgt op linksvoor. Manfred Ugalde zal de spits van dienst zijn en op rechtsvoor gaat de broer van Mats Rots, Daan Rots, beginnen.

Bij Fenerbahçe starten naar verwachting vier voormalig Eredivisie-voetballers in de basiself. Op linksachter zal Jayden Oosterwolde komen te spelen. Op linksvoor Dusan Tadic, Sebastian Szymanski is onbetwist en ook voormalig NEC-talent Ferdi Kadioglu gaat naar alle waarschijnlijkheid zijn opwachting maken donderdagavond. Het duel trapt af om 19:00 uur en is te zien op Veronica.

Vermoedelijke opstelling FC Twente:

Unnerstall; Sampsted, Pröpper, Hilgers, Mats Rots; Regeer, Sadílek, Steijn; Daan Rots, Ugalde, Ünuvar

Vermoedelijke opstelling Fenerbahçe:

Bayindir; Kadioglu, Becão, Djiku, Oosterwolde; Yüksek, Fred, Szymanski; Ünder, Dzeko, Tadic.