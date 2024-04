Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip ziet meerdere spelers terugkeren

Ajax staat donderdagavond voor een serieuze test in de Eredivisie. De Amsterdammers nemen het in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Go Ahead Eagles, dat slechts vier punten minder heeft en een serieuze kanshebber is om Ajax van de vijfde plek te stoten. Bij Ajax ziet trainer John van 't Schip de nodige verdedigers terugkeren, maar onder meer Steven Berghuis en Brian Brobbey zijn er nog niet bij. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 3.

Diant Ramaj is de vaste nummer één onder de lat bij Ajax en dat zal donderdagavond niet anders zijn. Ten opzichte van de 1-3 zege bij PEC Zwolle zal Van 't Schip wel gaan sleutelen aan zijn achterhoede. Zo keert Ahmetcan Kaplan terug van een schorsing. Daardoor lijkt Sivert Mannsverk weer naar het middenveld te schuiven. De Noor stond tegen PEC centraal achterin en maakte geen al te gelukkige indruk in zijn nieuwe, tijdelijke rol.

Naast Kaplan lijken ook Jorrel Hato en Devyne Rensch zeker van hun plek in het hart van de verdediging. Anton Gaaei kende tegen PEC een prima invalbeurt en leverde de assist op de 1-3 van Chuba Akpom, maar desondanks lijkt Kristian Hlynsson de voorkeur te krijgen als rechtervleugelverdediger annex rechter middenvelder. Kenneth Taylor lijkt de voorkeur te krijgen aan de linkerkant. Zeker ook omdat Borna Sosa de afgelopen dagen kampte met ziekte. Jakov Medic is juist hersteld van ziekte.

Centraal op het middenveld staat Van 't Schip voor een lastige keuze. Benjamin Tahirovic maakte een prima indruk tegen PEC, maar de Bosniër moet het doorgaans doen met een reserverol. Dat lijkt donderdag ook weer het geval te worden, waardoor Branco van den Boomen en Mannsverk het controlerende blok vormen voor de verdediging. Jordan Henderson is nog altijd niet beschikbaar, maar wordt volgende week weer op de training verwacht.

Voorin voelt Van 't Schip de vrij volle ziekenboeg het meest met de afwezigheid van Berghuis en Brobbey. "Het gaat goed, maar morgen (donderdag, red.) komt nog te vroeg", vertelde Van 't Schip tegenover Ajax TV over Brobbey. "Hopelijk kan hij richting zondag aansluiten en een rol hebben, maar dat ligt aan de komende dagen."

Ook Berghuis is niet van de partij. De rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder kampt al weken met verschillende klachten en is er niet bij tegen Go Ahead. Ook de pikante ontmoeting van zondag met zijn ex-werkgever Feyenoord komt nog te vroeg. "Berghuis is nog niet klachtenvrij. Hopen richting FC Twente, misschien." Ajax - FC Twente wordt op 14 april afgewerkt.

Tegenover de absentie van Brobbey en Berghuis staat de recente terugkeer van Mika Godts en Steven Bergwijn. Het tweetal heeft de Amsterdammers nieuwe impulsen gegeven. "Godts en Bergwijn maken hun minuten en hebben impact. Bergwijn scoorde tegen Sparta en Godts is belangrijk en gevaarlijk geweest in die twee wedstrijden", blikte Van 't Schip terug op de uitwedstrijden tegen PEC en Sparta Rotterdam (2-2). "Ik vind Godts echt een Ajax-speler. Acties, elke keer weer. Maar hij is nog jong (18, red.), dat moeten we niet vergeten." Bergwijn en Godts lijken de aanval te gaan vormen met Chuba Akpom.

Go Ahead Eagles

Go Ahead-trainer René Hake heeft beduidend minder blessurezorgen. Buiten Philippe Rommens heeft de oefenmeester iedereen tot zijn beschikking. Eerder dit seizoen wist Ajax met het nodige geluk te winnen in Deventer (2-3), maar in Amsterdam wisten de hoofdstedelingen al een tijdje niet meer te winnen van Go Ahead. De voorgaande twee edities in de Johan Cruijff ArenA eindigden in een gelijkspel (0-0, 1-1).

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Kaplan, Hato; Hlynsson, Van den Boomen, Mannsverk, Taylor; Godts, Akpom, Bergwijn.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Linthorst, Blomme; Adekanye, Willumsson, O. Edvardsen; V. Edvardsen.

