Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip slachtoffert aanvaller

Ajax-trainer John van 't Schip ziet Devyne Rensch en Branco van den Boomen terugkeren in zijn selectie voor het Conference League-duel van donderdagavond met FK Bodø/Glimt. De oefenmeester heeft vermoedelijk een basisplaats Rensch, terwijl het Algemeen Dagblad ook rekening houdt met Chuba Akpom aan de aftrap. Dat zou ten koste gaan van Carlos Forbs.

Rensch moest het duel van afgelopen weekend tegen sc Heerenveen (3-2 nederlaag) nog laten schieten. De verdediger is echter op tijd hersteld en wordt in de startopstelling van Ajax verwacht. Van 't Schip kan ook kiezen voor Ahmetcan Kaplan, die bij Jong Ajax een uitstekende indruk maakt, maar verwacht wordt dat Rensch de voorkeur krijgt.

Josip Sutalo maakte in Heerenveen geen sterke indruk, maar blijft wel staan. Hij vormt een koppel achterin met Jorrel Hato, die volgens het AD in hoofdlijnen akkoord is om zijn contract te verlengen tot medio 2028. Op doel (Diant Ramaj) en op rechtsback (Tristan Gooijer) worden er geen verrassingen verwacht.

Op het middenveld wordt vind er vermoedelijk wel een wijziging plaats. Steven Berghuis zakt een linie om zo op 10 te kunnen spelen. Dat heeft alles te maken met de matige beurt van Forbs tegen Heerenveen. De Engelsman, die speelde voor de nog altijd afwezige Steven Bergwijn, zou dan vervangen worden door Kristian Hlynsson, waardoor er voor Akpom een plekje vrijkomt op 10.

Akpom zou op het middenveld in zijn rug gesteund worden door Jordan Henderson en die iets meer aanvallend ingestelde Kenneth Taylor. Van den Boomen keert terug in de wedstrijdselectie na een knieblessure en staat mogelijk voor zijn eerste minuten voor Ajax sinds de thuiswedstrijd tegen Heerenveen op 5 november (4-1).

In de punt van de aanval is Brobbey de onbetwiste nummer één. De aanvalsleider ziet Hlynsson links van zich staan en Berghuis rechts. Naast de gevestigde namen is het goed mogelijk dat Van 't Schip meerdere Ajacieden laat debuteren. Julian Rijkhoff is voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie van Ajax 1, terwijl Kaplan na zijn zware knieblessure klaar lijkt voor zijn debuut.

Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21:00 uur. De return in het noorden van Noorwegen volgt een week later. De winnaar stroomt door naar de achtste finales van de Conference League.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj, Gooijer, Sutalo, Hato, Rensch; Henderson, Akpom, Taylor; Berghuis, Brobbey, Hlynsson.

Vermoedelijke opstelling FK Bodø/Glimt: Haug; Bjørkan, Gundersen, Moe, Wembangomo; Grønbaek, Berg, Fet; Hauge, Evjen, Sørli.

