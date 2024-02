Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip hoopt op meespelen Brian Brobbey

Het Algemeen Dagblad verwacht niet dat Ajax-trainer John van 't Schip wijzigingen zal doorvoeren voor het duel met AZ. Dat zou inhouden dat Jordan Henderson niet op tijd hersteld is van de blessure die hem midweeks aan de kant hield tegen FK Bodø/Glimt. Brian Brobbey, die uitviel in Noorwegen, wordt wel aan de aftrap verwacht.

Ajax wist donderdag op haast miraculeuze wijze door te bekeren tegen Bodø, dat er ondanks een overvloed aan kansen slechts eenmaal in slaagde te scoren. Een mentale opsteker voor Ajax, dat in de verlenging toesloeg via Kenneth Taylor en in de volgende ronde inmiddels is gekoppeld aan Aston Villa.

Op doel zal Diant Ramaj waarschijnlijk opnieuw verschijnen. De Duitser ziet vier namen voor zich staan: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Sutalo speelde in het noorden van Noorwegen een ongelukkige pot en pakte bovendien een directe rode kaart, maar in de Eredivisie is de Kroaat uiteraard van de partij.

Op het middenveld is Henderson nog niet volledig hersteld van zijn blessure, waardoor Benjamin Tahirovic andermaal mag opdraven. Ook Branco van den Boomen, die onlangs terugkeerde van een knieblessure maar 120 minuten meedeed in Noorwegen, blijft staan. Spits Brobbey wordt geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Carlos Forbs (links).

Het meespelen van Brobbey zou een enorme meevaller zijn voor Ajax. De spits sukkelt de laatste tijd een beetje met zijn fitheid. "Het is een beetje wat hij al een tijdje heeft", doelde Van 't Schip in gesprek met Voetbal International op de pees in de knie van Brobbey. "De ene keer heeft hij er meer last van dan de andere keer. Op het kunstgras had hij er meer last van. De dag voor de wedstrijd had hij ook al op getraind op het kunstgras."

AZ

Aan de kant van AZ ontbreken alleen de geblesseerden Ibrahim Sadiq en Lewis Schouten. De verwachting is dat trainer Maarten Martens geen wijzigingen doorvoert. "Ik denk dat wij gelijk moeten laten zien dat wij de favoriet zijn", vertelde Martens tegenover. "Dat doen we door goed aan de bal te beginnen en agressief te zijn bij balverlies."

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Goes, Møller Wolfe; Clasie, De Wit, Belic; Mijnans, Pavlidis, Van Bommel.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Van den Boomen, Tahirovic, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Forbs.

