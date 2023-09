Vermoedelijke opstelling Ajax: Steijn lijkt basiself op twee plekken te wijzigen

Zaterdag, 30 september 2023 om 10:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 10:55

Ajax lijkt zaterdagavond tegen RKC Waalwijk aan te treden met een basisopstelling die op twee plekken gewijzigd is ten opzichte van De Klassieker afgelopen weekend. Anton Gaaei en Branco van den Boomen moeten in Waalwijk volgens het Algemeen Dagblad genoegen nemen met een reserverol, waardoor Devyne Rensch en Steven Bergwijn juist terugkeren in de basis. De wedstrijd begint om 21:00 uur en zal te zien zijn op ESPN 2.

Onder de lat krijgt Jay Gorter opnieuw de voorkeur boven Diant Ramaj, is de verwachting van de krant. De verdediging bestaat naar alle waarschijnlijkheid van rechts naar links uit Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Tegen Feyenoord (0-4 nederlaag) kreeg Gaaei de voorkeur boven Rensch, maar de Deen maakte geen beste indruk en werd al na een half uur gewisseld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Steven Berghuis, die tegen Feyenoord nog als rechtsbuiten startte, lijkt tegen RKC samen met Silvano Vos en Kenneth Taylor op het middenveld te starten. Berghuis schuift een linie terug als gevolg van de terugkeer van Bergwijn voorin, die tegen Feyenoord ontbrak vanwege een ontstoken verstandskies. Als gevolg daarvan verhuist Van den Boomen naar de bank. Bergwijn vormt de voorhoede samen met Carlos Forbs en Brian Brobbey, is de verwachting.

RKC lijkt Ajax precies op het juiste moment te treffen. Niet alleen vanwege de crisis waarin Ajax zich bevindt, maar ook gezien de prima vorm van RKC de laatste twee wedstrijden. De Waalwijkers verloren hun eerste vier Eredivisie-duels nog, maar de laatste twee wedstrijden werden gewonnen. Zowel Vitesse (0-2) als FC Twente (1-0) moest eraan geloven. RKC en Ajax stonden 56 keer tegenover elkaar. Ajax won 44 onderlinge duels, terwijl RKC tweemaal aan het langste eind trok. Tien keer eindigde het gelijk.

Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Lelieveld, Adewoye, Van den Buijs, Meijers; Roemeratoe, Niemeijer, Oukili; Bakkali, Kramer, Cleonise.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Vos, Taylor, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn.