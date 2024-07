Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli lijkt te kiezen voor basisdebutant Dies Janse

Ajax speelt donderdagavond zijn eerste officiële wedstrijd onder Francesco Farioli. De Italiaanse oefenmeester kan niet beschikken over Owen Wijndal en Bertrand Traoré, maar heeft verder een fitte selectie tot zijn beschikking in de tweede voorronde van de Europa League. Dies Janse lijkt te starten en als hij speeltijd krijgt zijn dat zijn eerste minuten in de hoofdmacht. De heenwedstrijd tegen FK Vojvodina begint om 20:30 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Deze week bracht Voetbal International het nieuws dat Remko Pasveer naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe nummer één onder de lat bij Ajax is. Het ligt dan ook voor de hand dat de veertigjarige goalie tegen Vojvodina de voorkeur krijgt boven Diant Ramaj, de onbetwiste eerste keus vorig seizoen.

Achterin lijkt het vrij zeker dat Devyne Rensch (rechts) en Jorrel Hato (links) de backposities zullen vullen. Farioli herhaalde woensdag op de persconferentie dat hij Hato momenteel meer als vleugelverdediger dan als centrumverdediger ziet, mede wegens diens aanvallende kwaliteiten.

Dat betekent dat er in het centrum keuzes gemaakt moeten worden. Josip Sutalo lijkt te gaan starten, maar het is de vraag met wie hij een koppeltje gaat vormen. Ahmetcan Kaplan stond deze voorbereiding nog niet in de basis, dat geldt wel voor Janse. De jongeling (18) maakte een uitstekende indruk in de voorbereiding en lijkt gezien de huidige omstandigheden een streepje voor te hebben op Kaplan.

Op het middenveld draagt Jordan Henderson de aanvoerdersband. Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim, die eveneens een prima voorbereiding kent, lijken het middenveld te completeren. Chuba Akpom is bij afwezigheid van Brian Brobbey de spits. De Engelsman wordt vermoedelijk geflankeerd door Carlos Forbs (links) en Steven Berghuis (rechts).

Wijndal moet het duel missen wegens een kneuzing die hij opliep in het oefenduel met Olympiacos (1-0 winst). Bij Traoré is het een kwestie van papierwerk. De aanvaller van Burkina Faso is er bovendien fysiek nog niet helemaal klaar voor, al wordt hij volgende week op de training verwacht.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Janse, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Berghuis, Akpom, Forbs.

