Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kiest voor de aanval tegen Almere City

Ajax hoopt zondag in het nabijgelegen Almere opnieuw uitstekende zaken te doen. De Amsterdamse koploper van de Eredivisie kent echter wel de nodige vraagtekens richting het duel met de hekkensluiter, waardoor trainer Francesco Farioli enigszins moet puzzelen. De wedstrijd in het Yanmar Stadion begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 1.

Branco van den Boomen, Wout Weghorst en Christian Rasmussen liggen er nog wel even uit, en ook Remko Pasveer en Jordan Henderson lijken er zondag niet bij te kunnen zijn. "Enkele spelers zijn bezig met hun herstel", vertelde Farioli bij Ajax TV. "Van den Boomen is er al enkele weken niet bij en we hopen dat hij snel weer aansluit bij de groep."

"Dat geldt ook voor Jordan Henderson. We hopen dat zijn fysieke gesteldheid vooruitgaat. Rasmussen is er denk ik zes of zeven weken uit en ook de blessure van Wout Weghorst gaat nog even duren. Naast Henderson is ook Remko Pasveer onzeker voor zondag."

Weghorst is nog niet fit genoeg om met het team mee te trainen en werkt met de fysiotherapeuten aan zijn herstel. De situaties van Henderson en Pasveer wordt op een later moment beoordeeld. Het lijkt er dus op dat Farioli een last minute-beslissing zal nemen over hun inzetbaarheid.

Een basisplaats is ieder geval ver weg voor het tweetal. Voor Pasveer zou dan Matheus spelen, zoals afgelopen zondag het geval was tegen Go Ahead Eagles. "Matheus heeft zich snel aangepast. En zijn debuutwedstrijd in de ArenA was natuurlijk top. Hij deed het heel goed en leverde een fantastische bijdrage", is Farioli vol lof over de Braziliaan.

Achterin lijkt Josip Sutalo in de basis terug te keren. De Kroaat moest Go Ahead-thuis laten schieten wegens lichte schouderklachten. Sutalo vormt het centrum met Youri Baas, terwijl de backposities bekleed worden door Anton Gaaei (rechts) en Jorrel Hato (links).

Op het middenveld ligt het voor de hand dat Farioli voor de nodige creativiteit kiest om de defensie van rode lantaarn Almere vroeg stuk te spelen. Dat zou kunnen betekenen dat Steven Berghuis net als onlangs tegen Heracles Almelo op 10 begint. Klaassen is de vervanger van Henderson, terwijl Kenneth Taylor op linkshalf staat.

Als Berghuis daadwerkelijk op het middenveld speelt, staat de namen voorin in principe vast. Brian Brobbey is de spits en hoopt op bruikbare ballen van vleugelspelers Bertrand Traoré (rechts) en Mika Godts (links).

Almere City

Flinke tegenvaller voor Almere City is het ontbreken van Jochem Ritmeester van de Kamp. De middenvelder liep in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-1) een hoofdblessure op. Centrale verdediger Theo Barbet en middenvelder Alex Carbonell zijn al langer afwezig en ook voor hen komt het duel te vroeg, weet Omroep Flevoland.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Klaassen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.