Vermoedelijke opstelling Ajax: Berghuis niet de enige nieuwkomer

Donderdag, 24 augustus 2023 om 08:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:26

Ajax begint donderdagavond aan zijn Europese avontuur met een bezoek aan Bulgarije. Over twee wedstrijden moet Ludogorets uit Razgrad worden verslagen voor een plekje in de Europa League-groepsfase. Maurice Steijn voert naast Steven Berghuis naar verwachting één wijziging door in zijn basiself. Anass Salah-Eddine moet plaatsmaken voor Owen Wijndal.

De linksbackpositie was voor Steijn een van de grootste zorgenkindjes in de eerste twee Eredivisie-duels. Salah-Eddine begon bij beide aan de aftrap, maar maakte met name tegen Excelsior (2-2) een zwakke indruk. Hij werd tegen de Kralingers al bij rust vervangen door Wijndal, die in zijn minuten ook niet wist te overtuigen. Mede daarom haalde Ajax Gastón Ávila voor miljoenen op bij Royal Antwerp.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ávila is echter nog niet van de partij in Bulgarije. Wijndal mag het daarom vanaf het begin laten zien. Hij vormt een defensie met Devyne Rensch, Jakov Medic en Jorrel Hato voor doelman Jay Gorter. Aanwinst Josip Sutalo is nog niet speelgerechtigd; Anton Gaaei krijgt wellicht minuten als invaller. Op het middenveld keert Berghuis terug: de spelmaker is geschorst in Eredivisie-verband, maar mag wel 'gewoon' Europees spelen. Berghuis vervangt Forbs, waardoor Mohammed Kudus doorschuift naar de rechtsbuitenpositie.

De opstelling wordt gecompleteerd door Brian Brobbey en aanvoerder Steven Bergwijn. Chuba Akpom wacht nog op zijn werkvergunning en is er ook nog niet bij. Bij Ludogorets is de kans groot dat Sergio Padt start; de Nederlandse doelman is onbetwiste eerste keus in Bulgarije en treft met Ajax de club waar hij werd opgeleid. Steijn staat donderdag voor zijn eerste Europese duel sinds 2011. Toen droop de oefenmeester met ADO Den Haag kansloos af tegen Omonia Nicosia in de derde voorronde van de Europa League.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Hato, Wijndal; Van den Boomen, Tahirovic, Berghuis; Kudus, Brobbey, Bergwijn