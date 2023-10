Vermeulen ziet één speler nu liever niet in Oranje: ‘Gek dat hij is opgeroepen’

Zondag, 8 oktober 2023 om 23:43 • Mart van Mourik

Arno Vermeulen begrijpt niet dat Ronald Koeman Andries Noppert toch bij de selectie van het Nederlands elftal heeft gehaald. Zondagavond maakte de KNVB bekend dat Mark Flekken door ziekte niet mee kan naar het trainingskamp voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland, waardoor Noppert als vervanger werd opgeroepen. Vermeulen laat tijdens de uitzending van Studio Voetbal weten dat hij liever Marco Bizot in Oranje had gezien.

Eerder op de zondagavond werd bekend dat Lang en Flekken zullen niet aansluiten bij Oranje in de komende interlandperiode. De vleugelspits raakte zondagmiddag geblesseerd aan zijn hamstring in het duel tussen Sparta Rotterdam en PSV, terwijl de doelman van Brentford niet op tijd hersteld is van ziekte. Ronald Koeman heeft Calvin Stengs en Andries Noppert als vervangers opgeroepen.

“Ik vind het heel gek, omdat Koeman wel heel reëel is”, reageert Vermeulen op het nieuws dat Noppert tóch bij de selectie zit. “Bovendien hebben we Noppert zelf gehoord, en hij is een fantastische, zelfkritische gozer. Maar Koeman heeft zelf gezegd dat Noppert niet lekker in zijn vel zit en dat hij daarom beter niet bij het Nederlands elftal kan zitten.”

“SC Heerenveen zei nota bene ook nog dat hij even vrij mocht hebben om bij te kunnen komen na alles wat er gebeurd is. Hij moest in de rustperiode eigenlijk ‘de oude Noppert’ worden, maar nu zit hij plotseling toch wel weer bij Oranje.”

“Het klinkt een beetje als een uitvinding nu, maar er zijn meer mensen die het roepen: Marco Bizot”, suggereert Vermeulen. “Hij heeft zijn zijn periode bij AZ ook wel in Oranje gezeten. Hij staat nu met Stade Brest vierde in de Ligue 1 en hij heeft het op een na hoogste reddingspercentage van de hele competitie.”

“Bovendien staat Bizot tweede op de lijst van keepers met de meeste clean sheets en heeft alleen de doelman van AS Monaco (Philipp Köhn, red.) betere cijfers. Hij is 32 jaar, heeft veel ervaring en speelt al jaren in Frankrijk.”

“Als je naar de huidige situatie bij Oranje kijkt zou ik het veel logischer vinden als Bizot erbij zou zitten dan Noppert”, besluit Vermeulen. “Je ziet gewoon aan alle fouten die hij maakt dat hij nu gewoon nul zelfvertrouwen heeft.”