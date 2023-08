Vermeulen lyrisch over Ajax-target: ‘Als hij komt, worden we ontzettend vrolijk’

Zondag, 27 augustus 2023 om 23:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:10

Arno Vermeulen denkt dat Ajax er heel goed aan zou doen om Thiago Almada naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Deze week maakte De Telegraaf bekend dat technisch directeur Sven Mislintat een poging wil wagen om de Argentijn naar Amsterdam te halen. Vermeulen is bij Studio Voetbal lyrisch over Almada.

"Ik ben via WyScout, een prachtig programma, naar Almada gaan kijken", vertelt Vermeulen in het praatprogramma. "Als die toch naar de Eredivisie komt, dan worden we daar echt ontzettend vrolijk van. Hij was er op het WK wel bij. Hij heeft één keer meegespeeld, maar was het grote talent eigenlijk. Hij is hartstikke jong (22, red.)... Als Rafael hem ziet, wordt 'ie helemaal gek", verwijst Vermeulen naar mede-tafelgast Rafael van der Vaart.

"Hij is zó attractief om naar te kijken", vervolgt Vermeulen zijn lofzang. "Hij dribbelt het meest van iedereen in de Amerikaanse competitie, scoort veel en is heel doelgericht." Presentator Gert van 't Hof vraagt zich af waarom Ajax hem zou kunnen halen 'als hij goed is'. "Je hebt helemaal gelijk", antwoordt Vermeulen. "Maar dat gebeurt in het voetbal. Er zijn ook andere clubs in hem geïnteresseerd en het is ook helemaal niet zeker dat ze hem kunnen halen, want ze zijn natuurlijk niet voor niets bezig met een alternatief. Maar dat gebeurt soms. Hij zit dan misschien nét onder de radar."

"Je kunt je afvragen waarom hij op zijn leeftijd in Amerika wil voetballen", vervolgt Vermeulen. "Je zou denken dat hij al in Europa zou spelen. Maar dat hij kwaliteiten heeft... Zonder enige twijfel." Het alternatief waar Vermeulen op doelt is Georges Mikautadze. De Georgiër staat onder contract bij FC Metz, waarvoor hij zondag nog van onschatbare waarde was in het duel met Clermont Foot door de enige goal van de wedstrijd te maken. Zondagavond meldde Voetbal International dat Mikautadze zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Ajax. Ook Almada was zondag op schot. De nummer 10 van Atlanta United maakte een treffer en leverde twee assists in het duel met Nashville SC (4-0).