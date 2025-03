Vermeulen: 'Misschien is hij op het WK wél de spits van het Nederlands elftal'

Het Nederlands elftal mist een ultieme aanvalsleider, zo concludeert Arno Vermeulen een dag na de nederlaag tegen Spanje in Voetbalpraat. Memphis Depay is de eerste keuze van Ronald Koeman, maar volgens Vermeulen zou een andere aanvaller weer in beeld moeten komen.

''Ik zag Brobbey invallen...'', trekt Vermeulen een bedenkelijk gezicht als de spits van Ajax ter sprake komt. De commentator schuift direct een kandidaat naar voren voor de spitspositie in het Nederlands elftal.

''Ik vind het jammer dat Koeman Joshua Zirkzee niet geselecteerd heeft. Dat vond ik wel opvallend'', had Vermeulen graag gezien dat de boomlange aanvaller van Manchester United een oproep had ontvangen van de bondscoach van Oranje.

''Het is een nog jonge spits die vorig jaar geweldig speelde in Italië. En Koeman was erg gecharmeerd van hem toen hij debuteerde. Hij heeft het moeilijk in Engeland, maar ik had hem er wel bijgepakt.'' Zirkzee staat inmiddels op zes interlands voor Nederland en wist eenmaal te scoren in die reeks.

''We hebben geen zes of zeven spitsen. En misschien is Zirkzee over een jaar wél de spits die we meenemen naar het WK. Koeman heeft hem toch wel vrij snel afgeschreven'', concludeert Vermeulen over de absentie van Zirkzee in het Nederlands elftal.

''In de vorige interlandperiode ging het tussen hem en Brobbey. En andere spitsen waren niet in beeld'', haakt Kenneth Perez in. ''En nu zijn die kaarten wel anders verdeeld. Geen enkele spits van Oranje is een doorslaand succes en een zekerheidje.''

''Er zijn ook maar weinig landen die zes topaanvallers hebben'', vindt Perez niet dat alleen Oranje een spitsenprobleem heeft.