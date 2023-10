Vermeulen had Van Gaal niet ingehuurd: ‘Niet dat hij niet capabel is, maar...’

Maandag, 9 oktober 2023 om 09:09 • Tom Rofekamp

Arno Vermeulen heeft weinig met de rol van adviseur in voetbal. De analist annex commentator vindt het kwalijk hoeveel macht iemand kan krijgen zonder daar daadwerkelijk op afgerekend te kunnen worden. Daarom plaatst Vermeulen ook vraagtekens bij de rol van Louis van Gaal bij Ajax. "Het is mij te vaag", zegt Vermeulen bij Studio Voetbal.

Van Gaal verbond zich vorige week weer aan Ajax als adviseur van de Raad van Commissarissen. Voor Vermeulen is duidelijk dat Van Gaal direct de machtigste man is geworden op technisch gebied "Dat zie je meteen in de beelden na afloop van Ajax - AZ", aldus de analist.

Vermeulen noemt het 'best gek' dat Van Gaal op zo'n hoog voetstuk wordt geplaatst. "De Raad van Commissarissen hoort al op de achtergrond te functioneren en dan ben je daar ook nog adviseur van. Dan zouden we bijna niet eens moeten weten wie het is, maar het is wel Louis van Gaal. En natuurlijk luistert Jan van Halst naar Van Gaal, iedereen binnen Ajax hangt nu aan zijn lippen. Dus alles wat er nu gebeurt op technisch gebied zal Van Gaal passeren."

"Een goede zaak?", vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst. "Nee!", antwoordt Vermeulen resoluut. "Niet omdat Van Gaal niet capabel is, maar omdat ik niet hou van de rol van adviseur in voetbal."

"Ook in de Cruijff-tijd speelde dat natuurlijk enorm, maar het is ook altijd wel makkelijk, zo'n rol van adviseur. Je geeft een advies, dat kun je in de wind slaan – al doe je dat bij Van Gaal niet zo snel – maar je wordt er nooit op afgerekend. Ik heb liever dat mensen in een functie zitten."

Vermeulen had Van Gaal er dan ook nooit bij gehaald. "Geen adviseur. Gewoon überhaupt geen adviseur." Van Gaal wilde niet aan een officiële functie bij Ajax gezien zijn gezondheidssituatie. De 72-jarige trainer annex bestuurder kampt al enige tijd met prostaatkanker.