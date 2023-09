Vermeulen: ‘Goede voetballer, maar had vorig jaar alle pech van de wereld’

Maandag, 18 september 2023 om 07:16 • Mart Oude Nijeweeme

Arno Vermeulen heeft genoten van het spel van FC Twente tegen Ajax, zo vertelt hij bij Studio Voetbal. De Tukkers waren zondagmiddag in eigen huis te sterk voor Ajax (3-1) en zijn met twaalf punten uit vier wedstrijden foutloos aan het nieuwe seizoen begonnen. Onder meer Michel Vlap kan rekenen op mooie woorden van Vermeulen.

Het verbaast Vermeulen niet dat Twente zo goed aan het seizoen is begonnen. "De basis van het elftal staat, ze hebben een goede trainer en afgelopen seizoen natuurlijk ook al uitstekend gepresteerd. Ik vind Vlap een hele goede voetballer. Hij heeft vorig jaar alle pech van de wereld gehad, dat kon gewoon niet, maar nu zie je dat het er meer uitkomt in een andere rol."

Michiel Kramer, ook te gast in het voetbalpraatprogramma, breekt een lans voor trainer Joseph Oosting, met wie hij samenwerkte bij RKC Waalwijk. "Hij probeert heel erg te verbinden. Zoals ik het nu zie, zo heb ik het de afgelopen twee jaar ook ervaren. Jongens willen voor hem door het vuur gaan. Hij toont interesse in de mens, dat klinkt makkelijk en clichématig, maar zo is het echt."

Het tactisch vermogen komt volgens Kramer weg bij assistent-trainers Peter Uneken en Sander Duits. "Joseph houdt de groep bij elkaar. Hij zegt de juiste dingen en weet de juiste snaren te raken. Dat is wel echt bijzonder. Ik heb dat nog niet vaak meegemaakt. Zo zie je maar dat het bij iedere club kan werken. Ik ben hartstikke blij voor hem. Hopelijk kan hij dat een heel seizoen volhouden."