Verlengt PSV de waanzinnige reeks of slaat FC Twente keihard toe?

Donderdag, 23 november 2023 om 15:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:48

PSV is oppermachtig in de Eredivisie. De eerste twaalf wedstrijden werden gewonnen en de voorsprong op nummer twee Feyenoord is opgelopen tot zeven punten. Zaterdag volgt echter wel een serieuze test voor PSV, de uitwedstrijd tegen FC Twente in de Grolsch Veste staat namelijk op het programma.

Twente kent eveneens een goede start van het Eredivisie-seizoen. De Tukkers verloren pas een wedstrijd en bezetten de knappe derde plaats. Het elftal van trainer Joseph Oosting ging met een spectaculaire 3-3 tegen NEC de interlandperiode in. Twente leek te gaan verliezen van de Nijmegenaren, maar knokten zich knap terug van een 1-3 achterstand.

