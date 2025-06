Verleden met Justitie lijkt verdediger WK voor Clubs te kosten: VS weigert toegang

Het lijkt erop dat Ayrton Costa het WK voor Clubs aan zich voorbij moet laten gaan. De verdediger van Boca Juniors heeft zijn visumaanvraag tot twee keer toe afgewezen zien worden door de Verenigde Staten, waar het toernooi wordt gehouden.

Boca opent het WK voor clubteams maandag (lokale tijd) met een wedstrijd tegen Benfica, maar zal dat dan dus naar alle waarschijnlijkheid moeten doen zonder Costa. De 25-jarige linkspoot kwam eerder meermaals in aanraking met justitie, wat hem nu toegang tot de VS kost.

In juni 2018 werd hij aangehouden toen hij met twee handlangers in een auto op de vlucht was na een overval. Omdat Costa en zijn twee handlangers, waaronder zijn oudere broer Carlos Anselmo Costa, ongewapend waren en de spullen werden teruggevonden, bleef vervolging uit.

In 2023 werd Costa beschuldigd van betrokkenheid bij moord op zijn voormalige schoonzus, Agustina Belén Aguilar. Costa meldde dat Aguilar onwel was, vermoedelijk wegens een overdosis. Costa hoefde alleen op de draven als ooggetuige, en dus niet als verdachte.

Volgens MARCA is de visumaanvraag van Costa nu 'minimaal' twee keer geweigerd door de VS. Boca houdt hoop en heeft een nieuw verzoek ingediend bij het gastland. De Argentijnen hopen bovendien op hulp van de FIFA.

Boca wil dat Costa een tijdelijk werkvisum krijgt, waardoor hij alsnog in actie kan komen op het toernooi. Costa was in 2023 ook al niet welkom in de VS, toen hij daar met zijn toenmalig werkgever Independiente een wedstrijd zou spelen.

Boca wacht na de wedstrijd tegen Benfica opnieuw een zware uitdaging met een duel tegen Bayern München. Los Xeneizes sluiten de groep af tegen Auckland City uit Nieuw-Zeeland.