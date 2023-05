Verkoop kan Ajax nauwelijks ontgaan: ‘Veel Premier League-clubs informeren’

Vrijdag, 12 mei 2023 om 20:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

De interesse in Edson Álvarez blijft verder toenemen. Naast Bayern München en Borussia Dortmund tonen ook clubs uit de Premier League concrete interesse in de 25-jarige middenvelder van Ajax, zo wordt gemeld in Kick-off van De Telegraaf. "Die gaat voor minimaal veertig miljoen euro weg", zegt Mike Verweij andermaal in de voetbalpodcast.

Mike Verweij bevestigt eerdere berichtgeving dat vanuit Duitsland door Bayern en Dortmund actief wordt gejaagd op de handtekening van Álvarez. "Er zijn ook heel veel Premier League-clubs die informeren", voegt Valentijn Driessen toe. Verweij heeft al langere tijd een weddenschap staan met zijn collega. "Ik denk dat ik een doos wijn ga winnen van Valentijn. Veertig miljoen euro of meer, dat gaat gebeuren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax maakt zich opnieuw op voor een hectische transferperiode, waarin technisch directeur Sven Mislintat zijn stempel zal drukken. "Ik denk dat dit elftal behoorlijk op de schop gaat", zegt Verweij. "Mislintat vindt drie, vier of maximaal vijf basisspelers van het huidige Ajax goed genoeg, dus daar gaat flink de bezem doorheen."

Op tal van posities heeft Ajax behoefte aan versterking. Freek Jansen van Voetbal International meldde donderdag dat de Amsterdammers prioriteit geven aan een nieuwe rechtsbuiten. "Dat las ik ook, maar dat is de conclusie van mensen die daar een mening over hebben", reageert Verweij. "Antony is weggegaan (naar Manchester United, red.) en dat gat is nooit goed opgevuld, daar ben ik het mee eens, maar volgens mij hebben ze veel meer behoefte aan goede middenvelders."

Ajax heeft ongeacht uitgaande transfers geld beschikbaar om nieuwe spelers te kopen. "Wat Overmars en Ten Hag hebben gedaan is bekend en de commerciële afdeling draait als nooit tevoren", weet Verweij. "Er is sowieso geld om te investeren, maar dat kan natuurlijk heel veel meer worden als je Jurriën Timber, Álvarez of Mohammed Kudus verkoopt."