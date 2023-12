Verklaring van Bosz voor reserverol Vertessen zorgt voor verbazing bij Perez

Peter Bosz denkt dat het voor Yorbe Vertessen te zwaar zou zijn om donderdagavond tegen sc Heerenveen opnieuw in de basis te staan bij PSV. Dat vertelt de trainer van PSV voorafgaand aan het duel bij ESPN. Malik Tillman krijgt van Bosz de voorkeur als linksbuiten. Kenneth Perez, aanwezig als analist in het Philips Stadion, reageert verbaasd op de woorden van Bosz.

Vertessen moet het dit seizoen vrijwel alleen maar doen met invalbeurten. Dat heeft grotendeels te maken met de zware concurrentie op de flanken, van onder meer Noa Lang, Johan Bakayoko en Hirving Lozano.

Lang en Lozano zijn momenteel echter geblesseerd, waardoor Vertessen de afgelopen week een kans kreeg. Tegen Sevilla viel de Belg in en was hij belangrijk met twee assists, en afgelopen zondag mocht hij het tegen Feyenoord zelfs vanaf de eerste minuut laten zien.

Tegen Heerenveen kiest Bosz er echter voor om Tillman als linksbuiten te laten starten, waardoor Vertessen weer genoegen moet nemen met een reserverol. Bij ESPN legt de oefenmeester uit waarom hij daartoe heeft besloten.

"Malik vind ik eigenlijk meer iemand die centraal op het veld moet staan. Maar hij heeft ook laten zien dat hij het vanaf de zijkant uitstekend kan invullen. Vertessen is een sprinter bij uitstek. Tegen Sevilla heeft hij een uur gespeeld, en drie dagen later moest hij 65 minuten tegen Feyenoord spelen. Als hij nu, drie dagen later, weer moet spelen, denk ik dat dat voor hem als basisspeler te veel zou zijn."

Dat zorgt voor verbazing bij Perez. "Oké... In december, voor een vrij jonge speler, is dat te veel?", reageert de Deen. Bosz: "Jawel, maar je moet niet vergeten dat hij echt een sprinter is. Honderdmeterlopers moet jij ook niet vier wedstrijden op een dag laten lopen."

"Hij is een echte sprinter, daar moeten we voorzichtig mee omgaan", vervolgt de trainer. "Hij is nog jong, en hij gaat er uiteindelijk komen om dat negentig minuten vol te houden. Maar nu nog even niet."

