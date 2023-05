Verenigde Staten slaat slag en bindt Ligue 1-sensatie van negentien goals

Folarin Balogun gaat zijn interlands afwerken voor de Verenigde Staten, zo is dinsdag duidelijk geworden. De spits, die door Stade Reims gehuurd wordt van Arsenal, werd geboren in New York maar groeide op in Londen. De 21-jarige spits kwam in 2018 viermaal uit voor VS Onder 18, maar speelde recenter dertien keer voor Engeland Onder 21. Tot een optreden in de hoofdmacht van the Three Lions komt het dus niet.

Balogun beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak op het hoogste niveau. Voor Reims, dat onder leiding staat van succestrainer Will Still, kwam hij al tot negentien (!) doelpunten in 34 wedstrijden in de Ligue 1. De Amerikaan staat daarmee samen met Loïs Openda van RC Lens vijfde op de topscorerslijst, achter Habib Diallo (20), Jonathan David (21), Alexandre Lacazette (24) en Kylian Mbappé (26). De bondscoach van Engeland Onder 21, Lee Carsley, kondigde in maart aan gesprekken te zullen voeren met Balogun om hem voor Engeland te behouden. Naar nu blijkt was die poging tevergeefs. Balogun laat in een statement weten dat hij tot zijn beslissing kwam na overleg met zijn familie.

"Uiteindelijk was het een makkelijke keuze", zegt de 21-jarige aanvaller. "Ik wilde deze keuze maken en ik voel me thuis hier. Het betekent heel veel voor me om uit te mogen komen voor de Verenigde Staten, meer dan mensen weten. Ik ben heel trots en vereerd om deze mogelijkheid te krijgen en nu wil ik alles geven om ons team succesvol te maken." Helemaal uit het niets komt de keuze van Balogun voor Team USA niet. In maart zou hij meedoen bij Engeland Onder 21, maar de aanvaller moest verstek laten gaan wegens een blessure. Balogun werd vlak daarna gespot in Orlando, wat de geruchten over een aanstaande interlandloopbaan bij de VS al deed aanwakkeren. Interim-bondscoach Anthony Hudson bevestigde toen al snel dat er daadwerkelijk geprobeerd werd om Balogun te overtuigen.

"We hebben goede gesprekken gehad met Flo en zijn zaakwaarnemer", liet Hudson weten. "Om hem te laten weten wat we doen, hoe we zijn toekomst bij ons zien. Zo kan hij een gevoel krijgen voor het land, het team en de jongens." Hudson kan nu dus definitief juichen. "Niet alleen is hij een extreem getalenteerde speler, hij is ook een goed mens die waarde toevoegt aan ons nationale team, zowel op als buiten het veld. Het is duidelijk dat hij zijn Amerikaanse roots waardeert en we kunnen niet wachten om hem bij het team te verwelkomen." Voor de spitspositie moet Balogun de concurrentiestrijd aangaan met onder Jesus Ferreira (FC Dallas), Ricardo Pepi (FC Groningen) en Haji Wright (Antalyaspor).