Verenigde Staten lijdt schokkende nederlaag op Copa América na donkerrode kaart voor Timothy Weah

De Verenigde Staten heeft vrijdagochtend (Nederlandse tijd) een zeer verrassende nederlaag geleden op de Copa América. De ploeg van bondscoach Gregg Berhalter kwam al snel met tien man te staan door een rode kaart voor Timothy Weah, die zijn directe tegenstander sloeg, en verloor uiteindelijk met 1-2 van Panama. Door de nederlaag wacht de VS een cruciaal duel in de laatste speelronde tegen één van de favorieten om het toernooi te winnen: Uruguay.

Aan de kant van Panama koos bondscoach Thomas Christiansen voor een 5-4-1-formatie met Eduardo Guerrero als enige aanvaller. Bij de VS had Berhalter geen plek in de basis voor (ex-)Eredivisionisten Luca de la Torre, Malik Tillman en Ricardo Pepi. Laatstgenoemde zag Berhalter de voorkeur geven aan Folarin Balogun, die geflankeerd werd door Christian Pulisic en Weah.

Panama deelde al na een kleine minuut spelen een waarschuwing uit aan de VS. Een diepe bal van Roderick Miller kwam terecht bij Guerrero, die de bal voorbracht tot bij de tweede paal. Antonee Robinson kopte niet al te overtuigend weg, waardoor Yoel Bárcenas de gelegenheid kreeg om een spectaculaire omhaal in te zetten. Matt Turner zag de inzet maar net over zijn doel vliegen.

In de enerverende openingsfase dacht de VS al vroeg de voorsprong te grijpen. Een voorzet van Pulisic belandde bij de penaltystip, waar Chris Richards zijn kopbal via de lat én paal uit de doelmond zag rollen. Weston McKennie schoot de bal na een handig tikje van Tim Ream alsnog tegen de touwen, maar de Juventus-middenvelder zag zijn treffer afgekeurd worden door buitenspel van Ream.

???????????? ???????????? Ingenuità clamorosa del centrocampista statunitense e della Juventus Timothy #Weah che viene espulso dopo solo 18 minuti lasciando i suoi #StatiUniti in inferiorità numerica????? ??? @fraletizia #CopaAmerica #Sportitalia pic.twitter.com/FAT0PY6XXV — Sportitalia (@tvdellosport) June 27, 2024

De volgende tegenvaller volgde al snel voor de VS, toen Weah directe tegenstander Miller op het achterhoofd sloeg. Arbiter Iván Barton gaf Weah in eerste instantie geel, maar werd naar het VAR-scherm geroepen en had enkele seconden nodig om tot een verdict te komen: direct rood. Desondanks wist de VS enkele minuten later de voorsprong te grijpen. Robinson zette uitstekend druk en ging de combinatie aan met Balogun, die op schitterende wijze raak schoot via de binnenkant van de paal: 0-1.

Balogun anota este golazo para EEUU ???? que gana a Panama por 1-0 pic.twitter.com/HiyDpegx7f — TERADEPORTES (@Teradeportes) June 27, 2024

Met een man meer op het veld wist Panama razendsnel orde op zaken te stellen. Adalberto Carrasquilla bracht de bal bij César Blackman, die zijn eerste schot nog gekeerd zag worden door Robinson. Blackman kreeg een tweede schietkans en ditmaal was het wel raak. De centrumverdediger passeerde Turner met een lage schuiver in de verre hoek: 1-1. Het was voor de vleugelverdediger van Slovan Bratislava zijn eerste treffer voor Panama ooit.

Golazooo de Panama . Hoy ha sido el día de los buenos goles . Empate de Panama con gol de Blackman pic.twitter.com/T9IIBUCetq — TERADEPORTES (@Teradeportes) June 27, 2024

Panama had het initiatief in het restant van de eerste helft, maar grote kansen leverde dat niet op. Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. De VS was aanvallend onmachtig tegen de elf van Panama, dat het probeerde via een verwoestend schot van Edgardo Farina. Ethan Horvath, die de aan zijn rechterschouder geblesseerd geraakte Turner in de rust verving, had alle moeite om de poging van de centrumverdediger te keren.

Barton wees na ruim een uur spelen naar de stip, toen Cameron Carter-Vickers een overtreding beging op Fajardo. Althans, dat dacht Barton, die na een VAR-check tot de conclusie kwam dat Fajardo zich te makkelijk liet vallen: geen strafschop. Vlak nadat Balogun uit een moeilijke hoek naast schoot, kwam Pepi voor hem binnen de lijnen. De PSV'er kon weinig uitrichten en zag Panama tien minuten voor tijd op voorsprong komen.

Een schot van Bárcenas werd in eerste instantie nog gekeerd door Ream, maar daarmee was het gevaar nog niet geweken. Carrasquilla bracht de bal met veel gevoel de zestien in, waar Michael Murillo de bal in Panamees bezit wist te houden. Abdiel Ayarza bracht de bal vervolgens scherp voor tot bij Fajardo, die van dichtbij hard en hoog raak schoot: 2-1.

Los extranjeros de la U. Católica dejan huella en la Copa América 2024, esta vez el panameño José Fajardo anotó el gol del triunfo de su selección sobre la dueña de casa USA. Ayer fue el arquero Rafael Romo, figura en el triunfo de Venezuela. pic.twitter.com/SBLg60mFrg — TERADEPORTES (@Teradeportes) June 28, 2024

Waar Carrasquilla nog een belangrijk was bij de 2-1, ging hij vlak voor tijd over de schreef. De VS nam een vrije trap snel en Pulisic sprintte richting het Panamese doel. Carrasquilla gaf Pulisic een harde trap van achteren en moest dat bekopen met een directe rode kaart. Met tien tegen tien kreeg de VS nog één grote kans. Pulisic schilderde een vrije trap op het hoofd van Chris Richards, die over kopte.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties