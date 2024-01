Verdubbelt Steven Berghuis zondag zijn doelpuntentotaal voor Ajax?

Ajax begint zondag aan de tweede seizoenshelft in de Eredivisie met een uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles. Pakt Ajax direct drie punten, of gaan de Eagles stunten in eigen huis? De eerste wedstrijd van beide clubs in 2024 begint om 14:30 uur.

Steven Berghuis begint tegen Go Ahead als rechtsbuiten. De ook als middenvelder inzetbare Ajacied scoorde tot dusver een keer in de Eredivisie dit seizoen. Wel stelde Berghuis al zes keer een teamgenoot in staat om te scoren. De buitenspeler zou maar wat graag zondag zijn doelpuntentotaal willen verdubbelen tegen de club uit Deventer.

Zie jij Steven Berghuis scoren? Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de Uniboost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in Deventer een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Go Ahead Eagles - Ajax is dit een speciale odd voor een goal van Berghuis. De reguliere quotering is 3.20. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 4.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Zie jij Steven Berghuis scoren tegen Go Ahead Eagles? Ja Nee Stem Zie jij Steven Berghuis scoren tegen Go Ahead Eagles? Ja 35% Nee 65% Totaal aantal stemmen: 77 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties