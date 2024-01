Verdonk dient erbarmelijk FC Twente nederlaag toe met wonderschone treffer

FC Twente is er niet in geslaagd om de tweede plaats (tijdelijk) over te nemen van Feyenoord. Op bezoek bij NEC delfde de ploeg uit Enschede voortdurend het onderspit. Calvin Verdonk maakte op schitterende wijze de enige treffer van de wedstrijd. Max Bruns kreeg rood namens Twente. NEC klimt door de overwinning naar de zesde plaats. Twente blijft derde.

In het eerste bedrijf had NEC al de betere kansen van de wedstrijd. Ogawa kreeg tot tweemaal toe een grote kans, maar stuitte eerst op Lars Unnerstall en zag daarna verdediger Alec van Hoorenbeeck in de weg staan.

Wereldgoals ?? @necnijmegen Wát een vrije trap van Calvin Verdonk! — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2024

Vlak na rust sloeg het noodlot toe voor Twente. Verdonk legde van ongeveer dertig meter aan bij een vrije bal en verschalkte Lars Unnerstall met een verwoestende uithaal in de kruising: 1-0.

Enkele minuten later ging het van kwaad tot erger voor de Twentenaren. Bruns kwam halverwege het veld onbesuisd in op Sontje Hansen. Waar arbiter Martin van den Kerkhof aanvankelijk geel gaf, kwam hij na het bekijken van de beelden terug op zijn beslissing en gaf hij de rode kaart.

Na een uur spelen ontsnapte Twente aan een nog grotere achterstand. Een corner van de thuisploeg vond het hoofd van Bram Nuytinck. Hij kopte hard op doel, maar zag Unnerstall geweldig redding brengen.

Een kwartier voor tijd werd de ploeg van Joseph Oosting gevaarlijk. Michel Vlap, die op de bank moest beginnen, haalde uit van buiten het strafschopgebied. Jasper Cillessen tikte de poging echter op het laatste moment nog naast het doel.

Ook Magnus Mattsson liet nog even van zich zien. Hij dribbelde in de slotfase de zestienmeter in en haalde vanuit een moeilijke hoek de trekker over. Unnerstall moest weer in actie komen en tikte naast. Enkele minuten later kreeg de Deen weer de kans om de wedstrijd in het slot te gooien, maar wéér lag de Duitse doelman in de weg.



