Verdeeldheid binnen Ajax over binnenhalen twee spelers: Louis van Gaal heeft andere visie

De bestuurders bij Ajax kunnen het niet helemaal eens worden over de transfertargets voor de komende periode, zo meldt ESPN zondag. De Amsterdammers willen zich versterken, maar de visie van Louis van Gaal en Danny Blind wijkt af van de ideeën van Marijn Beuker, directeur voetbal, en hoofdscout Kelvin de Lang.

Voor directeur voetbalzaken Alex Kroes is het een belangrijk doel om de selectie te verjongen. Niet alleen om meer balans te krijgen, maar ook om spelers te hebben die nog in waarde kunnen stijgen.

De club wil graag meer spelers uit de leeftijdscategorie van 23 tot 28 jaar binnenhalen. Op dit moment wordt de selectie namelijk als te oud gezien. Zo was de gemiddelde leeftijd van het basisteam van voormalig trainer Francesco Farioli in het duel met NEC liefst 29,6 jaar: het oudste Ajax-elftal ooit.

Het is al langer bekend dat er binnen de club gesproken wordt over het terughalen van de 36-jarige Dusan Tadic en de 35-jarige Daley Blind. Intern is er verdeeldheid over de toegevoegde waarde van een eventuele rentree van het duo.

“Rvc-lid Danny Blind zou voor de komst van het duo zijn, evenals adviseur Louis van Gaal, terwijl Directeur Voetbal Marijn Beuker en hoofdscout Kelvin de Lang – die juist gesteld zijn op innovatie binnen de club – naar verluidt fel tegen deze nostalgische terugkeer zijn”, schrijft ESPN.

“De kans is momenteel groter dat Blind of Tadic in een andere rol dan die van spelers terugkeren bij Ajax.” Er blijkt te veel verdeeldheid te zijn over de waarde van het tweetal op het veld.

Ajax begint spoedig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op 5 juli spelen de Amsterdammers al zijn eerste oefenduel, waarin Hibernian de tegenstander is.