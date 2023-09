Verdediger gaat viraal: twee spelers slachtoffer van doldwaze vliegende tackle

Maandag, 18 september 2023 om 11:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:21

André Orellana is viraal gegaan op internet. Het Hondurese CD Marathón stevende zaterdagavond (Nederlandse tijd) af op een 0-1 thuisnederlaag tegen Olimpia. Vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd kreeg de 21-jarige verdediger kortsluiting. Dat Orellana met een rode kaart van het veld gestuurd werd is niet heel vreemd, zo blijkt uit de beelden.

Kevin López had Olimpia in de 84ste minuut op voorsprong geschoten. Luttele minuten later ging het mis in het hoofd van Orellana. De rechtsback zette met beide benen een vliegende tackle in en torpedeerde hiermee twee tegenstanders van Olimpia tegelijk. Zowel Carlos Pineda als Germán Mejía bleef vervolgens kermend van de pijn op de grond liggen.

Even by ordinary South American football standards, this tackle from Honduras is something to behold pic.twitter.com/yQAHgTadaG — GOLAZO (@golazoargentino) September 18, 2023

Met nog iets meer dan een minuut aan reguliere speeltijd op de klok had de Hondurese scheidsrechter geen andere optie dan Orellana met een directe rode kaart uit het veld te sturen. Na het laatste fluitsignaal kon de verdediger niets anders dan zich verontschuldigen. “Met die sliding zat ik fout, ik bied iedereen mijn excuses aan”, vertelde hij tegenover de krant DIEZ. “Je bent menselijk en je leert van fouten. Ik beloof dat dit niet nog een keer zal gebeuren.”

De doldwaze tackle van Orellana gaat inmiddels het hele internet over. “Hij zou nooit meer mogen voetballen”, valt er op X te lezen, terwijl een ander schrijft dat de verdediger twee rode kaarten voor deze overtreding had moeten krijgen. “Ik denk niet dat ik een scheidsrechter ooit zo snel een rode kaart heb zien trekken”, zo luidt een andere reactie.