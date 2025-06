Verdediger Ajax keihard aangepakt: 'Ik vind hem heel matig op die positie'

Dat Jorrel Hato al is genoemd bij onder meer Real Madrid, Liverpool en Chelsea, zegt Henk ten Cate niet zoveel. De voormalig trainer is in Rondo van Ziggo Sport uiterst kritisch op de centrale verdediger annex linksback van Ajax.

Hato werd vorige week genomineerd voor de prestigieuze Golden Boy Award. Een prijs voor spelers in Europa van onder de 21 jaar. ''Is Hato een Golden Boy-waardig talent?'', wil presentator Wytse van der Goot weten van zijn tafelgenoten.

Khalid Boulahrouz is enorm onder de indruk van de ontwikkeling van de pas negentienjarige Hato. ''Als je kijkt naar zijn potentie en kwaliteiten, zeker wel. Alleen, als je kijkt naar het seizoen dat Ajax heeft doorgemaakt... Dan wordt het denk ik lastig om die prijs binnen te slepen. Maar ik vind Hato geweldig.''

Ten Cate vindt Hato bij uitstek een centrumverdediger. Onder Francesco Farioli speelde hij echter vaak als linksback, tot ergernis van de voormalig trainer van Ajax. ''Ik zie hem liever als centrale verdediger. Ik vind hem namelijk een hele matige linksback. Ja, dat meen ik echt.''

Marco van Basten is eveneens kritisch op Hato. ''Hij is als centrale verdediger ook niet sterk. En dan met name in de opbouw.'' Een andere Ajacied kan de oud-aanvaller wél bekoren.

''Als je kijkt hoe Youri Baas centraal speelt, dat gaat een stuk makkelijker. Die laat Sutalo ook beter spelen'', zo constateert Van Basten nadat hij de verdediging van Ajax afgelopen seizoen aan het werk zag.

Het is afwachten of Hato ook na de zomerstop bij Ajax speelt. De verdediger ligt nog drie seizoenen vast in Amsterdam, maar de kans is aanwezig dat hij een miljoenentransfer naar een Europese topcompetitie maakt.