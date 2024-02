Verblijf van Klaassen bij Inter lijkt beperkt tot één jaar na nieuws van Romano

Internazionale gaat op korte termijn de komst van Piotr Zielinski wereldkundig maken, zo is de verwachting van Fabrizio Romano. De middenvelder tekent een dezer dagen zijn contract en maakt dan in juli de overstap. De transfer lijkt slecht nieuws voor Davy Klaassen.

De transfer van Zielinski laat al even op zich wachten. Enkele weken geleden kwam de middenvelder al tot een persoonlijk akkoord met de club. Ook de medische tests zijn reed voltooid.

Het is de bedoeling dat Zielinski zich komende zomer bij Inter gaat voegen. De Pool kwam in 2016 voor 16 miljoen euro over van Udinese. In het verleden speelde hij naast Udinese en Napoli voor Lubin in Polen en werd hij door Udinese eens uitgeleend aan FC Empoli.

De handelwijze van Zielinski, die zijn contract weigerde te verlengen bij Napoli, wordt hem niet in dank afgenomen. De middenvelder is door de club niet ingeschreven voor het restant van de Champions League.

Napoli neemt het in de achtste finales van het miljardenbal op tegen FC Barcelona. De heenwedstrijd in het Stadio Diego Armando Maradona staat op 21 februari op het programma. Op 12 maart staat de return in Catalonië op het programma.

Perspectief Klaassen

Door de komst van Zielinski is het de vraag wat Inter met Klaassen gaat doen. De Nederlander kwam afgelopen zomer transfervrij over van Ajax , maar hoeft niet op veel speeltijd te rekenen.

Klaassen heeft een contract dat komende zomer afloopt met de optie op een extra jaar. Dit seizoen kwam hij in de Serie A echter slechts vier procent (70 van de 1890 minuten) van de mogelijke speeltijd in actie.

