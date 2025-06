Verbijstering over vraagprijs voor Feyenoord-target Valente: 'Ridicuul en buitensporig'

Feyenoord blijft jagen op de handtekening van Luciano Valente. De Rotterdammers stuiten echter op verzet van FC Groningen, dat circa tien miljoen euro vraagt voor de aanvallende middenvelder die momenteel met Jong Oranje actief is op het EK in Slowakije.

Clubwatcher Sinclair Bischop bespreekt de laatste stand van zaken in Voetbalpraat. ''De clubs zijn er nog altijd niet uit. Feyenoord wil Valente graag en hij wil graag naar Feyenoord.''

''Ze hebben al een principeakkoord, alleen de clubs moeten er nu nog uit gaan komen. Binnen Feyenoord verwachten ze wel dat het uiteindelijk rond gaat komen, maar het spel duurt maar'', voegt de Feyenoord-watcher toe aan zijn analyse over Valente.

Volgens Bischop loopt Feyenoord vanwege de stroeve onderhandelingen het risico dat een andere club met Valente aan de haal gaat. ''Er hoeft maar één gekke club te komen. FC Groningen wil rond de acht of negen miljoen euro, inclusief bonussen. Feyenoord heeft al rond de tien, elf miljoen euro uitgegeven aan de topscorer van de Eredivisie (Sem Steijn, red.). Valente is wél een speler die stappen moet gaan maken.''

Commentator Vincent Schildkamp snapt wel dat Feyenoord enigszins voorzichtig te werk gaat. ''Het is een ridicule vraagprijs. Na een half jaar goed functioneren bij FC Groningen vind ik zo'n bedrag echt buitensporig.''

''Voor de Eredivisie zou het ontzettend jammer zijn als je geen transfers van de subtop naar de top gaat zien, omdat het niet meer te verantwoorden is om zulke bedragen uit te geven. Dan ga je toch weer scouten in Kroatië of Costa Rica'', aldus de sceptische Schildkamp.

Bischop kan zich vinden in de lezing van zijn tafelgenoot. ''Eén jaar pas in de Eredivisie, ontwikkelt zich goed, maar dat soort bedragen... Het is wel zo dat hij FC Groningen in de tweede seizoenshelft aantoonbaar op sleeptouw heeft genomen. De FC Groningen's en Willem II's van deze wereld hopen dat er een club uit de 2. Bundesliga of Championship komt, die betalen dat lachend.''