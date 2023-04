Verbijstering na onthulling Verweij over Ajax: ‘Nee, echt waar? Echt shocking'

Vrijdag, 28 april 2023 om 18:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:20

Mike Verweij onthult vrijdag in de -podcast van De Telegraaf dat Ajax een bod van 23 miljoen euro op Calvin Bassey heeft afgewezen. De Ajax-watcher van de landelijke krant weet overigens niet welke club een dergelijk bedrag wilde neerleggen voor de multifunctionele verdediger. Bassey werd vorig jaar voor een transfersom van 23 miljoen euro overgenomen van Rangers, een bedrag dat via bonussen nog verder kan oplopen.

"Ik hoorde gisteren (donderdag, red.) tot mijn stomme verbazing dat er een bod is binnengekomen van 23 miljoen euro op Calvin Bassey", zo weet Verweij te melden. "Het is vanuit de Premier League. Ik weet niet welke club trouwens. Sommige mensen binnen Ajax dachten toch dat hij ooit voor veertig miljoen euro verkocht zou kunnen worden." Presentator Pim Sedee is stomverbaasd. "Nee, echt waar?! Dit is echt shocking, toch?" Het is niet duidelijk of het bod door Ajax al definitief is afgewezen.

Collega-journalist Marcel van der Kraan denkt niet dat een club uit de top vijf bij Bassey is uitgekomen. "Nee, nee. Maar nogmaals, ik weet niet welke club", antwoordt Verweij. "Maar dat is geen top vijf geweest, mag ik aannemen. Aan de andere kant: er is heel veel aan te merken op Calvin Bassey, en dan opbouwend. Maar als je het verdedigend ziet, dan kan ik me best voorstellen dat er interesse is van clubs. En voor Engelse clubs is het ook interessant om Engelse spelers aan te stellen vanwege de homegrown-regels." Bassey is een Nigeriaans-Engelse speler die zijn opleiding genoot bij Leicester City.

"We moeten deze even verwerken met zijn allen. Wat een nieuws, zeg", geeft de verbaasde Sedee nog maar eens aan. Om vervolgens over de interesse in Mohammed Kudus te beginnen. "Gaat hij ook vertrekken trouwens?" Het zou Verweij niet verbazen als de aanvaller deze zomer vertrekt bij Ajax. "Die zou zomaar kunnen vertrekken, ja." Volgens David Ornstein van The Athletic staat Kudus hoog op het lijstje van Arsenal. De Ghanees (22), die bij Ajax nog tot medio 2025 vastligt, zou een van de vier gedroomde zomerse aankopen zijn van the Gunners. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is ook Manchester United geïnteresseerd in de linkspoot. Eerder meldde The Athletic al dat Ajax minstens 45 miljoen euro verlangt voor de smaakmaker.