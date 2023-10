Verbazing over veelzeggende passmap Ajax: ‘Ibiza-Steijn, dit is kunst’

Zondag, 22 oktober 2023 om 18:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:13

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax wist zondagmiddag tijdens de 4-3 nederlaag op bezoek bij FC Utrecht andermaal niet te overtuigen. Het veldspel van de Amsterdammers liet opnieuw te wensen over. Het account 11tegen11 heeft op X de passmap van Ajax in het duel met FC Utrecht gedeeld. “Hoeveel dingen moeten er mis zijn voordat een team zo'n passmap kan krijgen, laat staan Ajax?, schrijft het account als onderschrift bij de post.

Op de passmap is onder andere te zien dat Jorrel Hato en Josip Sutalo elkaar tegen Utrecht enorm vaak inspeelden. Voetbal International-journalist Bart Frouws laat in een reactie weten dat de centrumverdedigers van Ajax elkaar zondagmiddag maar liefst 81 keer de bal toeschoven. Collega Süleyman Ozturk kon het vervolgens niet laten cynisch te reageren: “Ik noem dit werk: Ibiza-Steijn. Dit is kunst.”

Het stroeve veldspel van Ajax viel Kees Kwakman in de rust ook al op. De analist van ESPN noemde de Amsterdammers aan de bal ‘plichtmatig’. “Utrecht heeft het goed voor elkaar met betrekking tot het druk zetten voorin, met Labyad en Descotte. Daar heeft Ajax zóveel problemen mee en het gaat zó traag.”

“En Gorter ook en Sutalo, bij lange ballen van hem is Taylor nergens te bekennen om de tweede bal op te vangen. Tahirovic is de vrije man op het middenveld, Labyad en Descotte jagen dat met zijn tweeën af. Dan moet de bal of via Sutalo of Hato naar Tahirovic, maar dat kan vaak niet, want Descotte en Labyad doen dat goed."

"Dus dan moeten andere mensen zich inschakelen. Dan moet het via de backs, die niet te hoog moeten staan", gaf Kwakman als advies mee aan Anton Gaaei en Borna Sosa. "Of Taylor of Hlynsson moeten zich inschakelen.”

“Dan moet je zoals Feyenoord met Wieffer en Timber een extra man creëren, zodat de bal via hen naar Tahirovic kan. Maar Taylor en Hlynsson doen niks, die staan gewoon een minuut stil, net als Sosa. En Gaaei staat ook stil, die moet bij balbezit eigenlijk uitzakken."