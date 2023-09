Verbazing over VAR-beslissing bij doelpunt van Aké: ‘Mag niet tellen’

Zaterdag, 2 september 2023 om 18:22 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:23

Manchester City won zaterdagmiddag met 5-1 van Fulham. Erling Haaland scoorde een hattrick, maar een ander doelpunt zorgde voor discussie. Namens City maakte Nathan Aké op slag van rust de 2-1, maar de vraag is of deze goal moest worden afgekeurd. Na een langdurige VAR-onderbreking bleef het doelpunt staan. Simon Cziommer laat bij Viaplay zijn onvrede over de beslissing van de VAR kennen.

In de blessuretijd van de eerste helft kreeg City een hoekschop. Aké werd hierbij volledig vrijgelaten door de verdediging van Fulham, waarna de verdediger kon inkoppen. Onderweg naar het doel van keeper Bernd Leno kwam de bal langs Manuel Akanji, die in buitenspelpositie stond. De Zwitser raakte de bal niet, maar stond mogelijk wel op een hinderlijke plek voor Leno. Toch bleef de goal staan.

"Dit mag niet tellen", zegt Cziommer in de studio. "Ik ben natuurlijk blij dat Nathan Aké scoort, maar je ziet hem richting de goal koppen en Akanji staat in de lijn van de bal. Leno reageert pas op het moment dat hij ziet dat Akanji de bal niet aanraakt. Dus het is begrijpelijk dat Fulham hier ontsteld over is."

De analist denkt dat Leno anders had gehandeld als Akanji niet in zijn buurt had gestaan. "Maar nogmaals: hij reageert normaal gesproken eerder. Als Akanji de bal had geraakt en niet buitenspel had gestaan, dan had de keeper misschien naar een andere richting moeten reageren."