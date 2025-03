Verbazing over trage sprint van Nederlands elftal-speler: 'Hij is zijn snelheid kwijt'

Memphis Depay keerde donderdag na negen maanden afwezigheid terug in het Nederlands elftal. De 31-jarige aanvaller van Corinthians krijgt wisselende kritieken na zijn optreden in de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje (2-2).

Memphis kreeg in de spits de voorkeur boven Brian Brobbey. Hans Kraay junior is niet razend enthousiast over de aanvaller. "Memphis, ik weet het niet... Een voldoende, meer niet", zegt de analist bij ESPN.

Het viel presentator Jan Joost van Gangelen op dat Memphis minder snel is dan voorheen. "Ik zag hem ook af en toe sprinten. Dat zag er niet zo uit als we eerder van hem gezien hebben", aldus Van Gangelen.

"Is hij iets van zijn snelheid kwijt?", vraagt Kraay junior. "Ja, misschien is hij wat sterker geworden of zo. Ik weet het niet. Of is dat gek gedacht? Hij viel met zijn spel niet echt op in ieder geval."

Kraay junior vond de ietwat nederige houding van Memphis niet eens verkeerd. "Hij bemoeide zich niet met het middenveld van Oranje dat al geweldig draaide. Hij heeft vaak dat hij zich ver laat terugzakken als hij niet aan de bal komt. Dat doet hij bij Corinthians ook weleens, omdat hij een beetje om Yuri Alberto heen speelt."

"Memphis was gedisciplineerd, had goede kaatsjes, maar niet dat je denkt: goh, jeetje, een overweldigend optreden", besluit Kraay junior.