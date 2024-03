Verbazing over Dortmund-verdediger Süle: ‘Per miljoen een vetprocent erbij’

Borussia Dortmund-verdediger Niklas Süle is na afloop van het gewonnen Champions League-duel met PSV (2-0) gespreksonderwerp in zowel de AD Voetbal podcast als Voetbalpraat. Close-ups van de 28-jarige Duitser hebben voor verbazing gezorgd bij meerdere Nederlandse journalisten en analisten, daar de mandekker niet afgetraind zou zijn.

In de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad begint presentator Etienne Verhoeff over Süle. “Heeft Bosz nou een inschattingsfout door met Tillman te starten in plaats van met Lozano op de linksbuitenpositie? Want als je die Süle daar ziet lopen. Of je nou Dest en Lozano of Tillman daar hebt staan, dat is wel een verschil.”

Journalist Mikos Gouka begrijpt de keuze van Peter Bosz ergens wel. “Met Dest weet je natuurlijk dat hij die overlap maakt, dus dan heb je niet de noodzaak om Süle te overrompelen met een handige buitenspeler. Tillman is wel handig, maar die kan niet de snelheid ontwikkelen zoals Lozano dat doet. Aan de andere kant heb ik niet het idee dat de start van PSV zo slecht was omdat Tillman speelde en Lozano niet.”

Gouka zag Lozano niet uitblinken tegen de veelbesproken Süle. “Hij had een schot op de paal, maar je zag hem ook dingen doen dat je dacht: tja. Hij is natuurlijk al weken niet in topvorm, dus ik kan me ook voorstellen dat je daar niet mee wil beginnen. Ik begrijp wel dat je over Süle begint, want dit blijft wel een gek gezicht hè? Het is een gigantische jongen!”

“Je zou denken dat dit alleen in het centrum kan, maar dat deden ze dus niet”, aldus Gouka. “Als PSV nog eens terugdenkt aan die wedstrijd in Eindhoven waarin ze alles in handen hadden, zal dit over een tijd toch een beetje pijn doen.” Op ESPN was Süle donderdagavond eveneens onderwerp van gesprek.

Voetbalpraat

De analisten inzijn van mening dat Lozano had moeten starten. “Ik vond dit de ideale wedstrijd voor hem om zich weer even op de kaart te zetten”, aldus voormalig verdediger Kees Luijckx. “Maar dan zo invallen...” Presentator Pascal Kamperman begint vervolgens over Süle. “Lozano kwam erin tegenover de niet meest wendbare rechtsback van Dortmund, maar die was wel moeilijk te passeren toch?” Analist Kees Kwakman reageert met een kwinkslag. “Daar kom je lastig langs! Dat is behoorlijk opmerkelijk.”

Karim El Ahmadi vraagt zich af wat het vetpercentage van de voorstopper is, waarna Kwakman een inschatting maakt. “Je ziet eigenlijk door zijn shirt heen dat dat geen acht procent is, maar hij stond toch zijn mannetje. Het was niet zo dat hij aan alle kanten voorbij werd gelopen.” De bekritiseerde Süle zat tijdens de vorige interlandperiode overigens gewoon bij de selectie van het Duitse elftal. Zijn vermeende overgewicht wordt in zijn geboorteland regelmatig besproken.

In Voetbalpraat komt ook het salaris van Süle nog ter sprake. “Hij ontvangt tussen de tien en elf miljoen euro”, aldus Kwakman. Luijckx moet lachen. “Per miljoentje een vetprocentje erbij!” Kwakman sluit af met een nuance. “Het ziet er allemaal niet zo florissant uit, maar hij staat wel in de kwartfinale!”

