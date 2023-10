Verbazing om afwezige bij Oranje: ‘Komt het dichtst bij het spel van De Jong’

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 15:09

Martijn Krabbendam is verbaasd over het feit dat Jerdy Schouten door Ronald Koeman niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De journalist van Voetbal International vindt dat de 26-jarige middenvelder van PSV ‘misschien wel het dichtst bij de manier waarop Frenkie de Jong speelt komt’. “Wel op zijn eigen niveau uiteraard”, aldus Krabbendam.

Oranje moet het de komende interlandperiode zonder een aantal grote namen doen. Naast De Jong zijn onder anderen ook Matthijs de Ligt, Memphis Depay en Cody Gakpo afwezig wegens blessures. “Het gemis van De Jong is het allergrootste”, vindt Krabbendam.

“Dat dwingt Koeman tot een middenveld waarmee je de kwaliteiten van De Jong terug probeert te laten komen. Uit bij Frankrijk deed-ie niet mee en toen zag je meteen wat voor verschil het maakt. Het verbaast mij dat Schouten er niet bij zit”, vervolgt de journalist.

“Hij speelt uitstekend bij PSV en is een spelversneller. Hij komt misschien nog wel het dichtst bij de manier waarop De Jong speelt, wel op zijn eigen niveau uiteraard. Ik zit die selectie nu nog een keer door te kijken en denk: zie ik hem nu over het hoofd? Ik zie hem er echt niet bij staan. Dat vind ik heel opvallend.”

Krabbendam laat ook zijn licht schijnen op Nick Olij, die debuteert in de definitieve selectie van Oranje. “Het is opvallend en niet opvallend”, zegt hij over de selectie van de doelman van Sparta Rotterdam. “Als bondscoach kijk je welke spelers in vorm zijn. Die neem je op in je selectie.”

“Olij zou normaal gesproken niet in aanmerking komen voor de Oranje-selectie. Je hebt problemen met Andries Noppert die niet in vorm is, Bart Verbruggen speelt niet altijd, Mark Flekken heeft geen vlekkeloze interlands achter de rug bij Oranje... Dan moet je als bondscoach natuurlijk wel iets doen. Daar moet je als bondscoach op anticiperen. Dan kies je gewoon de Nederlandse keeper die in vorm is en dat is Olij”, vervolgt Krabbendam.

“Of je Olij gelijk moet opstellen? Nou ja, waarom niet? Verbruggen speelt niet elke week bij Brighton en Flekken zag er niet zo betrouwbaar uit tegen Ierland. Ik weet alleen niet of je Olij tegen Frankrijk direct voor de leeuwen moet gooien in zo’n grote wedstrijd. Daar gaan ze heel goed over nadenken op het trainingskamp”, sluit de journalist af.