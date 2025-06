Verbazing na schokkend nieuws over Brian Brobbey: 'Toen dit bij mij gebeurde...'

Elvis Manu heeft van zich laten horen via Instagram Stories. De 31-jarige aanvaller, die momenteel clubloos is, lijkt te reageren op het schokkende verhaal dat vrijdag naar buiten kwam over Ajax-spits Brian Brobbey.

“Toen hetzelfde met mij gebeurde, verloor ik alles wat ik had en nam het hele land afstand, om nooit meer naar mij om te kijken”, aldus Manu.

Instagram @elvismanuofficial

FC Volendam en Manu gingen op 1 februari 2025 uit elkaar, nadat een aantal maanden eerder bekend werd dat de voormalig jeugdinternational betrokken is geraakt bij een onderwereldconflict.

Op 23 november 2024 is er een aanslag gepleegd op zijn woning in de Wielwijk in Dordrecht. Even later was ook het Kras Stadion geen veilige omgeving meer.

“Bij FC Volendam ontstond eind vorige maand grote bezorgdheid toen het erop leek dat zogenoemde spotters zich bij het trainingsveld van de club ophielden. Dat zijn verkenners uit de onderwereld, die een doelwit observeren dat later door zogenoemde hitters moet worden vermoord”, schreef misdaadjournalist John van den Heuvel namens De Telegraaf.

Manu liet maanden niets van zich horen, tot vrijdag, na het nieuws over Brobbey. De voormalig Feyenoorder is er nog niet in geslaagd een nieuwe club te vinden.

Brobbey stond Ajax-watcher Mike Verweij vrijdag kort te woord. “Wat privé is, hoort privé te blijven. Dit verhaal is voor mij een gesloten boek. Achteruit kijken leidt tot niks. Ik concentreer mij op de toekomst.”