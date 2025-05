Verbazing in Voetbalpraat over gerucht: 'Dirk Kuijt kan aan de slag in de Premier League'

Dirk Kuijt kan als assistent-trainer van manager Arne Slot aan de slag bij Liverpool. Dat meldt de Engelse journalist Pete O'Rourke.

De 44-jarige Kuijt, die met Beerschot degradeerde uit de Jupiler Pro League, zou John Heitinga (41) kunnen opvolgen op Anfield. Het gewaardeerde staflid van Liverpool kan bij Ajax aan de slag als hoofdtrainer.

The Reds overwegen Kuijt te benaderen om het gat in de technische staf op te vullen. De Katwijker loopt eind volgende maand uit zijn contract in België.

Voetbalpraat

In Voetbalpraat op ESPN werd het opvallende gerucht donderdagavond kort besproken. “Dirk Kuijt is weg uit België en wordt genoemd als opvolger van John Heitinga bij Liverpool”, gooit presentator Wouter Bouwman het onderwerp op tafel. “Tja, een bijzondere combinatie zou dat zijn...”

Bouwman zelf komt vervolgens met een andere naam. “Ik zag onlangs dat Marino Pusic weg is bij Shakhtar Donetsk. Dat zou misschien logischer zijn.”

Collega Vincent Schildkamp is het daarmee eens. “Slot en Pusic hebben natuurlijk goed samengewerkt bij Feyenoord.”

“Als hij dat een goede veldtrainer en een goede toevoeging vindt, zou dat een mooie combi zijn”, besluit Schildkamp.