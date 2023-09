Verbaasde Fresia trekt Jong Oranje-debutant spontaan voor de camera voor uitleg

Vrijdag, 8 september 2023 om 21:25 • Wessel Antes • Laatste update: 21:36

Hoewel Isaac Babadi vrijdagavond de absolute uitblinker was bij Jong Oranje tijdens de 3-0 zege op de leeftijdsgenoten uit Moldavië, zorgde spits Emanuel Emegha misschien wel voor meer verwondering bij ESPN-presentatrice Fresia Cousiño Arias. De twintigjarige aanvalsleider uit Den Haag had een leger aan mensen verzameld om zijn debuut namens Jong Oranje bij te wonen. “Het was bijna een jaar geleden dat ik voor het laatst in Nederland speelde, dus daarom is iedereen gekomen”, legde Emegha verantwoording af met een grote glimlach op zijn gezicht.

Emegha, die sinds deze zomer voor RC Strasbourg speelt, belandde na zijn vertrek bij Sparta via Royal Antwerp en Sturm Graz in de Ligue 1. Omdat Cousiño Arias haar collega Marciano Vink tijdens de wedstrijd amper kon verstaan, besloot ze Emegha onaangevraagd voor de camera’s van ESPN te roepen. “Dit is zo mooi om te zien. Emanuel, Emanuel! Kom er even bij! Wie zitten er allemaal op de tribune voor jou joh?” Emegha reageert met een bescheiden antwoord. “Mijn vrienden, familie en veel mensen van de kerk. Het was bijna een jaar geleden dat ik voor het laatst in Nederland speelde, dus daarom is iedereen gekomen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De populaire Emegha in gesprek met Cousiño Arias.

De fysiek sterke spits miste in de eerste helft een behoorlijke kans, wat zorgde voor kabaal vanaf de tribune. “Na mijn kans hoorde ik ze schreeuwen dat ik gewoon door moest gaan”, aldus Emegha. “Ik vind het heel jammer dat ik niet heb gescoord, want ik had graag voor mijn familie een doelpunt gemaakt. Volgende wedstrijd ga ik daar honderd procent voor. Ik ben heel erg blij en dankbaar voor mijn debuut.” Cousiño Arias sluit vluchtig af. “We gaan snel door, want we hadden jou eigenlijk helemaal niet aangevraagd.” Vink haakt in. “Ik had wel willen zien wat er was gebeurd als hij had gescoord. Dan hadden ze de tent hier afgebroken.”

Emegha werd na een uur spelen vervangen door Standard Luik-spits Noah Ohio, die ook debuteerde onder de kersverse bondscoach Michael Reiziger. Dankzij de 3-0 zege starten de Nederlandse beloften met drie punten aan de EK-kwalificatiecyclus, waarin Jong Macedonië dinsdagmiddag de volgende tegenstander is. Babadi, Dirk Proper en Million Manhoef waren vrijdag wel trefzeker voor Jong Oranje.