Veldwijk om 04:00 aangehouden: einde van zijn Zuid-Koreaans avontuur dreigt

Maandag, 7 augustus 2023 om 16:21 • Laatste update: 16:37

Lars Veldwijk is in de nacht van zondag op maandag opgepakt door de Zuid-Koreaanse politie. De Zuid-Afrikaans-Nederlandse spits werd om 04:00 uur met alcohol op betrapt achter het stuur. Het alcoholpromillage in het bloed van Veldwijk was zo hoog dat zijn rijbewijs is ingevorderd. Veldwijk moet ook vrezen voor zijn contract bij Suwon City, zo meldt de Zuid-Koreaanse club.

Veldwijk, die alleen in de auto zat, heeft volgens de politie Seoul Gangnam geen schade aangericht. Toch moet de 31-jarige centrumspits vrezen voor grote gevolgen. Suwon City treft namelijk 'disciplinaire maatregelen' tegen Veldwijk. Dat zou kunnen betekenen dat zijn contract verscheurd wordt. Een jaar geleden overkwam de Zuid-Koreaanse voetballer Takahiro Kunimoto hetzelfde: zijn club Jeonbuk Hyundai Motors besloot de samenwerking per direct te beëindigen na een dronkemansrit.

Veldwijk vertrok in januari 2020 bij Sparta Rotterdam om in Zuid-Korea te gaan spelen, eerst bij Jeonbuk Hyundai Motors. Na een jaar stapte hij over naar Suwon City, dat toen nog uitkwam op het tweede Zuid-Koreaanse niveau. In zijn eerste seizoen promoveerde Veldwijk met de club, waardoor hij sindsdien weer actief is in de K League 1. Veldwijk is de onbetwiste eerste spits van Suwon, ook dit seizoen. Hij staat in totaal op 39 goals en 21 assists in 110 officiële duels voor de club.

Voor Veldwijk krijgt de zaak mogelijk ook op financieel gebied grote consequenties. De spits heeft een contract tot 31 december 2024 en zou dus nog minimaal anderhalf jaar voor Suwon spelen. "Ik heb nooit ontkend dat ik deze stap natuurlijk ook in financieel opzicht heb gemaakt", zei Veldwijk in 2020 tegenover De Telegraaf. "Ik kan hier verdienen wat ik in Nederland niet zou verdienen."